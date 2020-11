Štajerski Justin Bieber ima novo (VIDEO)

, mladi pevec, producent, tekstopisec in multiinštrumentalist, je izdal energično pesem My Wife. Po selitvi v London in uspešnici Bonnie & Clyde je k sodelovanju pri ustvarjanju pesmi My Wife povabilin Two Face Production. Skupaj jim je uspelo ustvariti kakovostno produkcijo, ki sledi ameriškim trendom. »Že od nekdaj me navdušuje tuture pop žanr in mislim, da nam je tokrat uspelo narediti dober primerek tega,« pravi Rene, ki motivacijo išče pri svojih idolih, kot so, The Chainsmokers in. Rene je pesem popestril z avanturističnim videospotom, v katerem smo priča slovenskim lepotam narave.Skupaj s, uspešno manekenko, prikažeta mladostno ljubezen, polno dogodivščin, ki se lahko razvije v življenjsko zgodbo. Pod videospotom se podpisuje. Spremljal jih je, soustanovitelj NOIR FOOD, ki je poskrbel za snemanje. Sicer pa se Rene z glasbo ukvarja že petnajst let. Doslej je izdal sedem avtorskih pesmi ter sodeloval s številnimi slovenskimi in tujimi glasbenimi kolegi. Mednje uvršča angleškega producenta, ki je sodeloval z legendarnimi Rolling Stonesi in, skrbi pa tudi za, Little Mix in zvezdnicoRene je bil zmagovalec oddaje Rdeča preproga ster osvojil tretjo nagrado na pevskem tekmovanju Fens. Je izjemno ambiciozen, saj ga je pot po dveh glasbenih šolah, dveh gimnazijah in diplomi zanesla v London, kjer opravlja magistrski študij glasbe in zvoka za film, televizijo in videoigrice.