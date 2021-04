Štajerski Brendi združil moči z didžejem

Štajerski Brendi predstavlja novo pesem Kot ptica.

V novi skladbi glasbenik dvori svoji izbranki.

nam po skladbi z naslovom 60 let, ki je namenjena vsem tistim, ki so praznovali ta jubilej in jo je predstavil konec januarja, predstavlja kar dve noviteti. Nova je skladba z naslovom Kot ptica, za katero je glasbo in aranžma ustvaril, za odlično besedilo z ljubezensko tematiko pa je tudi tu poskrbel. Ker je skladba Kot ptica Štajerskemu Brendiju zelo všeč, se je odločil, da jo bo svojim poslušalcem predstavil še v remix verziji. V ta namen se je povezal z znanim didžejem, ki je voditelj zelo priljubljene oddaje Petkova pumpa.Štajerski Brendi in DJ Johny pa že napovedujeta, da to ni bilo njuno zadnje sodelovanje, temveč lahko pričakujemo še kakšno skladbo v remixu. Sicer pa v novi pesmi Kot ptica pevec dvori svoji izbranki. Zapoje ji, da je brez nje kot ptica, ki ne more leteti, da je kot ogenj, ki ne more goreti, ko pa se nežno stisne k njemu, se mu zdi, kot da je ves svet njegov. Obenem pa omenjena skladba že napoveduje izid nove zgoščenke, ta naj bi izšla proti koncu leta.