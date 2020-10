Štajerski Brendi nazdravlja s prijatelji

Ko jočeš, ko se smejiš, vedno so ob tebi prijatelji.

Štajerski Brendi, kot si je nadel naziv pevec, znan po številnih pesmih, primernih za rojstnodnevne zabave, predstavlja še eno pesem, ki je sicer na njegovi zgoščenki z naslovom Spomin na stare dni. Medtem ko je melodijo spisal njegov dolgoletni sodelavec, je avtor besedila, ki je doslej napisal besedila še za mnoge druge slovenske pevce, pevke in ansamble.In tudi z Dragom Horvatom Štajerski Brendi že dolgo sodeluje, saj je zanj napisal kar nekaj uspešnih besedil, med njimi za skladbe Najlepše darilo, Božične sanje, Prevarano srce, 60 let, ki so vse zelo priljubljene med poslušalci in se redno vrtijo na številnih radijskih postajah.V besedilu skladbe Na zdravje za prijatelje Štajerski Brendi poje o tem, da kolikor daješ, toliko se ti v življenju povrne, in da je vse lažje, če imaš ob sebi prijatelje, ki ti pomagajo, ko ti je hudo. Pa tudi o tem, da enkrat v življenju vse mine, prijateljstvo pa nikoli ne izgine.»Ko jočeš, ko se smejiš, vedno so ob tebi prijatelji. Zato se vsaka zdravljica naj začne: na zdravje, na zdravje za prijatelje,« delček pesmi povzame Štajerski Brendi, ki je, čeprav nastopov zaradi epidemioloških razmer praktično ni, glasbeno zelo aktiven in v tem času snema nove pesmi, ki jih bo zbral na novi, že sedemnajsti zgoščenki.