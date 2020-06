Ko nagaja slabo vreme

3-krat so polko doslej odigrali v živo.

Motiv našel pri vnukinji

Ansambel Saša Avsenika je v pesmi posebno pozornost namenil Štajerkam. Tudi zato, ker ima prva vnukinja avtorja Grege Avsenika po mami nekaj štajerske krvi. FOTO: Osebni arhiv

Zdi se nam, da je narodno-zabavna glasba najbolj priljubljena prav od Vranskega do Ptuja.

Pa se je rodila še ena nova uspešnica mladih Avsenikov, ki so se na koncu minulega leta dodobra prenovili in še dodatno pomladili. Vodji in harmonikarju, kitaristu, basistuin pevcuso se namreč pridružili nova pevka, klarinetistter trobentač, ki oba prihajata iz Trsta.Polko Štajerka frajerka je v celoti ustvaril, solo kitarist in komponist, sinin oče Saša Avsenika, sprva pa je bila posneta za nemško-govorno področje. Zanimivo je, da so bili člani ansambla sprva nekoliko skeptični, ali se bo polka prikupila poslušalcem, ko pa so jo lani posneli, je bil strah odveč.»Nekaj več težav smo imeli s snemanjem videospota, saj smo ga morali zaradi slabega vremena večkrat prestaviti. Na koncu smo ga posneli v več delih, pa še veter nam je pri tem pomagal in deluje zelo simpatično,« nam je povedal kitarist Matic Plevel. In še, da so na žalost to polko na nastopih v živo imeli priložnost zaigrati zgolj trikrat. Potem je nastope prekinila epidemija koronavirusa. Fantje in dekle upajo, da bodo vse uspešno nadomestili na nastopih, čim bodo koncerti spet dovoljeni. Sicer pa je Gregor Avsenik zamisel za to skladbo poiskal znotraj družine Avsenik.Tako je tudi glavni navdih za pri publiki priljubljeno skladbo Morda pa nekoč našel v preživljanju prvih praznikov brez očeta Slavka Avsenika, ki je bil pogosto na turneji po svetu. Če je pri tej skladbi motiv slovo, pa je pri novi polki prav nasprotno. Motiv zanjo je bilo namreč rojstvo, saj je Gregor pesem posvetil svoji prvi vnukinji, ki ima po mamini strani tudi nekaj štajerske krvi. Od tod naslov Štajerka frajerka. Pesem je energična, temperamentna, malo obarvana v ritmu kóla, refren pa je pravljičen, romantičen.Videospot, katerega režijo je prevzels svojo ekipo, so posneli v več delih prelepe štajerske dežele. Večino kadrov so posneli v Jeruzalemu in Ljutomersko-Ormoških goricah, zgodba pa gledalca popelje tudi v Celje, čez Mariborsko Pohorje vse do Ptuja. Poleg ansambla in glavnih igralcev lahko občudujemo plesne vrline Folklorne skupine KD Podgorci.»V zadnjih letih veliko nastopamo prav na Štajerskem, zdi se nam, da je narodno-zabavna glasba najbolj priljubljena prav od Vranskega do Ptuja. Najbolj pa si seveda želimo, da bi jo lahko kmalu igrali tudi na veselicah,« pa pravi Sašo Avsenik.