Štajerec in Dolenjka skupaj v Novem mestu

Video je bil posnet v Novem mestu, Mariboru in v studiu Lotos music v Šentjerneju pri Borutu Antončiču. FOTO: PETER PENKO

Ko združita moči prikupna Dolenjkain simpatični Štajerec, nastane spevna popevka Novo mesto. Mariborčan se je namreč povezal z glavnima akterjema Tretjega kanuja, skladateljema in pevcema Anjo Pavlin inAnja je Roka spoznala na Festivalu Godibodi 2018, ki je bil posvečen prav njemu in gibanju Nova slovenska popevka, katere pobudnik je. Takoj sta si padla v oči, se spoprijateljila in skupaj začela pisati novo glasbeno zgodbo. Skupina Simpatico, ki jo je Rok ustanovil in v njej združil svoje pesniško in glasbeno udejstvovanje, deluje kot samosvoj derivat gibanja Nova popevka, ki se je začelo z legendarnim Pateticom ter nadaljevalo s Papirjem in Plišem.Anja in Jan sta uglasbila Rokovo besedilo, za katero avtor sam pravi, da ga je želel napisati kot roman o vsakdanjih rečeh: »Med besedami, med stavki, v tistem praznem prostoru ni dimenzije časa, zato je v njem lahko vse, kar ne more biti povedano skozi grafične odtise. Tako se pišejo dobri romani – med povedmi je svet, besede so samo prevozno sredstvo po njem – po prostoru, po času in po srcih ljudi, ki v njem živijo. V njem pa živimo tudi tisti, ki jih beremo. Ali pa poslušamo – kot se zgodi v primeru, če so spojene z glasbo.«Zgodba nove pesmi je preprosta. »On se vrne po vseh teh izgubljenih časih, ki jih je preživel v iskanju nečesa, kar je že zdavnaj ob njej imel. Vse se mu zdi novo in res, vse je novo, razen njunih src, ki ne bosta nikoli več mogli biti eno. Ona ne rabi njegovih pikrih pripomb, on bi pa rabil njo, da si končno odpočije,« je vsebino povzela Anja in dodala, da gre na prvi pogled za lahkotno pop pesem, a se zdi, da se ravno v banalni resnosti v praznini med besedami, ki jo polni prikupno sugestivna glasba, skriva ves čas, ki sta ga osamljena ljubimca izgubila.»Gre za primer žlahtnega novopopevkarskega izdelka, oplemenitenega z indiefolk pridihom Tretjega kanuja,« je še dodala Novomeščanka. Videospot za skladbo je bil posnet na Glavnem trgu v Novem mestu, na Glavnem trgu v Mariboru in v studiu Lotos music v Šentjerneju pri, ki je v glasbenem svetu znan tudi kot