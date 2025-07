Sta ta dva glasbenika iz Slovenije sorodnika? Vizualno sta si precej podobna (FOTO)

Miša Kontreca mlajšega iz skupine Langa so doslej primerjali le z očetom oziroma sorodniki, s katerimi je povezan tudi glasbeno, v zadnjem času pa so mu na ušesa prišle malce drugačne primerjave. Nekatere je namreč v oči zbodla njegova podobnost s pevcem Rokom Piletičem iz skupine BQL. Ni skrivnost, da so ga celo že vprašali, ali sta sorodnika, nekateri so celo prepričani, da sta brata.

Glasbenika doslej še nista sodelovala. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Ko sem v eni od televizijskih oddaj na ekranu zagledal najini fotografiji, ki so ju objavili za primerjavo, sem tudi sam presenečeno ugotovil, da je med nama zares zaznati določeno mero fizične podobnosti. Dotlej namreč o tem še nisem razmišljal,« je iskren Kontrec, ki dodaja, da z Rokom nista sorodnika. Čeprav jih ni malo, ki menijo, da sta si zelo podobna, pa Miša doslej še nihče ni zamenjal za Roka. Zdaj, ko primerjav ni več malo, ga obide tudi kakšna nagajiva oziroma šaljiva misel. V šali pravi, da se bo morda ob kakšni priložnosti naredil nevednega in se predstavil kot Rok Piletič. Zelo ga namreč zanima, ali bodo ljudje nasedli potegavščini in koliko jih bo verjelo, da gre za Roka. Glasbenika se osebno poznata, saj sta se srečala na nastopih v različnih oddajah in odrih, skupaj pa nista nastopila še nikoli.

Rok Piletič v BQL nadaljuje pot brez mlajšega brata Aneja. FOTO: NEO VISUALS

»Rok je dober, preprost, dostopen in zabaven človek. Spoštujem ga kot osebo in kot glasbenika,« Mišo pravi o svojem »dvojniku«. Med skladbami skupine BQL je Mišu posebno všeč Ona zna. Morda glede na aktualne in vroče primerjave ustvarita tudi kakšen duet. »Menim, da je to odlična ideja in bi z Rokom z največjim veseljem sodeloval. Mislim, da bi bila ta zamisel všeč tudi njemu,« še pravi Mišo. Sicer pa skupina Langa te dni kljub visokim temperaturam pridno nastopa in predstavlja novo skladbo. V nastajanju je že nekaj drugih novih, fantje pa obljubljajo, da jih bodo nekaj izdali še do konca leta.