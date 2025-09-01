Srhljivo potovanje v svet slave
Sredi septembra v kinematografe prihaja grozljivka z naslovom En in edini (Him), zgodba o mladem nadobudnem nogometašu, ki ga njegov vzornik in legendarni superzvezdnik popelje v svet slave, želje, moči in doseganja odličnosti za vsako ceno.
Med igralci so izkušene zvezde in debitanti.
Grozljivko je režiral Justin Tipping (Kicks) po priznanem scenariju Black list, ki sta ga napisala Zack Akers in Skip Bronkie (ustvarjalca znanstvenofantastične kriminalne serije Limetown) ter režiser Tipping. Oskarjevec Jordan Peele in produkcijska hiša Monkeypaw Productions, producenta prelomnih grozljivk Zbeži!, Mi, Candyman in Nak, predstavljata srhljivo potovanje v svet slave in malikovanja, v katerem je v dramatični vlogi navdušil Marlon Wayans (Air, Respect). V glavnih vlogah poleg Wayansa igrajo še Tyriq Withers, Julia Fox, Tim Heidecker in Jim Jefferies.
18. SEPTEMBRA prihaja na redni spored kinematografov.
Film združuje dinamično igralsko zasedbo, med katero sta legenda komedije Tim Heidecker (First Time Female Director, Mi) in avstralski komik Jim Jefferies (The Jim Jefferies Show) ter borec težke kategorije mešanih borilnih veščin Maurice Greene, hiphop fenomen Guapdad 4000 in nominiranka za grammyja Tierra Whack, vsi trije pa v celovečernem filmu debitirajo.
Film so za Monkeypaw Productions producirali Ian Cooper (Nak, Mi), Jordan Peele (Candyman, Črni KKKlanovec), Win Rosenfeld (Candyman, Lovecraftova država) in Jamal M. Watson (Hala, Sprinter), izvršna producenta pa sta David Kern in Kate Oh.
