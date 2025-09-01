Sredi septembra v kinematografe prihaja grozljivka z naslovom En in edini (Him), zgodba o mladem nadobudnem nogometašu, ki ga njegov vzornik in legendarni superzvezdnik popelje v svet slave, želje, moči in doseganja odličnosti za vsako ceno.

Med igralci so izkušene zvezde in debitanti.

Grozljivko je režiral Justin Tipping (Kicks) po priznanem scenariju Black list, ki sta ga napisala Zack Akers in Skip Bronkie (ustvarjalca znanstvenofantastične kriminalne serije Limetown) ter režiser Tipping. Oskarjevec Jordan Peele in produkcijska hiša Monkeypaw Productions, producenta prelomnih grozljivk Zbeži!, Mi, Candyman in Nak, predstavljata srhljivo potovanje v svet slave in malikovanja, v katerem je v dramatični vlogi navdušil Marlon Wayans (Air, Respect). V glavnih vlogah poleg Wayansa igrajo še Tyriq Withers, Julia Fox, Tim Heidecker in Jim Jefferies.

Dinamična igralska zasedba FOTO: Parrish Lewis/universal Pictures

V vlogi nekdanjega napadalca Camerona Cada, ki je svoje življenje in identiteto posvetil nogometu in je v vzponu, nastopi Tyriq Withers (Atlanta, prihajajoči film Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje). Na večer vsakoletne tekme, namenjene iskanju novih talentov, Cama napade pobesneli navijač, zaradi česar utrpi možgansko poškodbo, ki bi lahko končala njegovo kariero. Ko se zdi, da je vse že izgubljeno, Cama reši njegov junak Isaiah White (upodobi ga Marlon Wayans), legendarni osemkratni branilec prvenstva in kulturni superzvezdnik, ki mu ponudi trening v svojem izoliranem kompleksu, ki si ga deli z ženo in vplivno zvezdnico Elsie White (Julia Fox; Nebrušeni dragulji, Točka smrti). Ko pa Cam začne trenirati, se Isaiahova karizma začne spreminjati v nekaj temnejšega, kar njegovega varovanca požene v begajoč vrtinec dogodkov, ki ga lahko stane več, kot je pričakoval.

18. SEPTEMBRA prihaja na redni spored kinematografov.

Film združuje dinamično igralsko zasedbo, med katero sta legenda komedije Tim Heidecker (First Time Female Director, Mi) in avstralski komik Jim Jefferies (The Jim Jefferies Show) ter borec težke kategorije mešanih borilnih veščin Maurice Greene, hiphop fenomen Guapdad 4000 in nominiranka za grammyja Tierra Whack, vsi trije pa v celovečernem filmu debitirajo.

Film so za Monkeypaw Productions producirali Ian Cooper (Nak, Mi), Jordan Peele (Candyman, Črni KKKlanovec), Win Rosenfeld (Candyman, Lovecraftova država) in Jamal M. Watson (Hala, Sprinter), izvršna producenta pa sta David Kern in Kate Oh.

Marlon Wayans, režiser Justin Tipping in Tyriq Withers na snemanju FOTO: Parrish Lewis/universal Pictures

V vlogi nekdanjega napadalca Camerona Cada, ki je svoje življenje in identiteto posvetil nogometu in je v vzponu, nastopi Tyriq Withers. FOTO: Parrish Lewis/universal Pictures