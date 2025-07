Sredi Splita so se Ginu Marinu izpolnile sanje

Večer, ko je potekal letošnji finale Splitskega festivala, bo za vedno ostal v spominu belokranjskemu glasbeniku Gašperju Miheliču. Pod umetniškim imenom Gino Marino, ki si ga je izbral za hrvaško glasbeno sceno, je namreč prvič nastopil na legendarnem festivalu, ki od vseh nekdanjih velikih v Jugoslaviji edini še vedno traja, in to neprekinjeno vse od šestdesetih let prejšnjega stoletja. Na odru so v preteklosti stale velike glasbene legende, kot so Tereza Kesovija, Miki Jevremović, Mišo Kovač, Oliver Dragojević, Vice Vukov, Gabi Novak, Meri Cetinić, Radojka Šverko in mnoge druge, od tujih zvezdnikov pa je najbolj v spominu ostal legendarni Claudio Villa.

Hrvaški pevec Jacques Houdek ima tudi pri nas številne oboževalce. FOTO: OSEBNI ARHIV

Daljnega leta 1969 je v alternaciji s Terezo Kesovija pel eno najbolj nepozabnih festivalskih skladb Nono. Gino je na znamenitem trgu Prokurative, kjer domuje festival, doživel izpolnitev velikih sanj, ko je pred polnim prizoriščem zapel avtorsko skladbo Anđeli postoje. »Zame to ni le pesem, je izraz nečesa globljega, kar prihaja iz moje notranjosti. Publika jo je sprejela z odprtostjo in čustvi, pesem ni dosegla le njihovih ušes, temveč tudi srca. Iskreno sem ganjen in hvaležen za odzive. Veseli me, da se že vrti na številnih radijskih postajah po Dalmaciji,« pravi o splitski izkušnji.

Legendarni festival, ki je v zlatih časih gostil tudi svetovno znana imena, je Gino spremljal in oboževal že kot deček. »Kot otrok sem stal na mizi in pel Vela Luka, in letos sem stal na prav tem velikem odru, kjer je nekoč pel veliki Oliver Dragojević. To je nedvomno nekaj, o čemer sem nekoč lahko le sanjal. Z gotovostjo vem, da bom to počel vse življenje. To ni le moj poklic, to sem jaz. To je moje srce, moja duša, moja pot. Pred menoj je še veliko nove glasbe, ki si ne želi doseči le ušes, temveč se dotakniti src. Posebno zahvalo dolgujem izjemnemu orkestru in maestru Jošku Banovu, ki je ustvaril glasbeno kuliso, ki je večer naredila nepozaben,« doda.

Ne skriva, da je razočaran, ker hrvaška nacionalka letos festivala ni predvajala v živo, ga bodo pa na program uvrstili naknadno. »Ker tisti, ki so si želeli videti moj nastop, niso imeli te možnosti, sem ga predvajal na Facebooku. Odziv je bil izjemen, doseg velik, komentarji pa topli in številni. Za en večer je moj kanal postal prava Gino Marino TV. Poleg vseh priprav in obveznosti, ki sem jih imel na Splitskem festivalu, sem vesel, da sem spoznal še dva izjemna človeka – Jacquesa Houdeka in Ano Uršulo Najev. Z obema sem ostal v stikih in upam, da nas bo prihodnost še kdaj povezala,« pove za konec.