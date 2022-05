Saškin Mihael razkril, kako dobi idejo

Slavna Saška Lendero in njen dolgoletni partner Mihael Hercog sta lani okronala svojo zvezo in se poročila. Na sanjski poroki sta si obljubila večno zvestobo.

Miha in Saška sta zaljubljena kot prvi dan. FOTO: Dejan Berguš

Saška, ki s svojo postavo in punčkastim obrazkom niti približno ne kaže svojih let, ima ob sebi ravno tako postavnega moža Miho, ki pa je končno šel tudi po njeni poti in ustvaril pesem ter videospot. Oboževalke so bile navdušene nad njegovim glasom. Miha pa ne piše glasbe le zase in za Saško, pač pa tudi za tuji trg.

Zanimalo nas je, kaj ga najbolj navdihuje, ko ustvarja glasbo. »Uff, glede na to, da jaz ne pišem besedil, ampak melodije, me navdihuje samo tisto, kar mi tisti trenutek zaigra v glavi. Včasih lahko cele dneve ali pa celo tedne presedim za klaviaturami, pa mi nič pametnega ne pade na pamet. Potem si grem pa, recimo, skuhat kavo in mi sredi hodnika pade super ideja za pesem, ki je potem uspešna. Res pa je, če sem bolj melanholično razpoložen, pišem balade, drugače pa večinoma bolj hitre oziroma plesne pesmi. V zadnjem času mi tudi hči Aria zapoje kdaj kakšno melodijo oziroma mi da idejo in že je nastal komad, ki smo ga uspešno lansirali v Nemčijo.«