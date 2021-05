Srebrna krila z novo skladbo, gre za biografsko pesem Vlada Kalemberja

Denis Poštrak s skupino Srebrna krila na Moč glasbe nas združuje v Lenartu leta 2016

To sem jaz, to je moja pot, moje življenje, ki sem ga povzel v eni pesmi.

Hrvaški glasbenikje nedvomno eden največjih šarmerjev in lastnik najbolj prepoznavnega hrapavega glasu, s katerim je osvajal mlado in staro že v času nekdanje Jugoslavije. A skupina Srebrna krila je še vedno aktivna in Vlado je z njimi nedavno posnel novo, zelo posebno, čustveno obarvano pesem. Pravzaprav to ni samo pesem, je biografija, ki je Vlado nikoli ni imel časa napisati. Zato pa se je zdaj odločil, da jo napiše na poseben način, v pesmi z naslovom To sam ja.»Pesem sem napisal že pred petimi leti in jo zdaj dokončal in zdi se mi, da je trenutek pravi, da končno ugleda luč sveta. Dejansko je ta pesem moja verzija, My Way. To sem jaz, to je moja pot, moje življenje, ki sem ga povzel v eni pesmi. Za mnoge bo to samo ljubezenska pesem, a zame je veliko več. Je pesem o meni. Besedilo opisuje tudi mojo ljubezen do sina, ki je zame navdih, in je torej tudi posvetilo njemu,« misli o nastanku pesmi povzame Vlado Kalember, ki je zanjo napisal melodijo, besedilo pa je delo preminulega, medtem ko je za aranžma in produkcijo poskrbelOvitek singla in konec videospota krasi fotografija enoletnega Vlada Kalemberja, enega najuspešnejših glasbenikov v bivši Jugoslaviji, ki je s svojo skupino Srebrna krila prodal več milijonov nosilcev zvoka. Velikokrat pa je s Srebrnimi krili gostoval v Sloveniji, tudi ob projektu Moč glasbe nas združuje v Lenartu, saj sta z, ki je avtor projekta, tudi osebna prijatelja.