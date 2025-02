Srčna dama s prvo zbirko pesmi

»Besedila in skladbe ubesedujejo resnične dogodke. So del mojega življenja, življenja Srčne dame. Vsaka pesem nosi svojo zgodbo, sporočilo. Vsaka skladba se posameznika dotakne na svojstven način. Vsaka skladba ima globlje sporočilo. Za vse, ki so nam pomembni kakovostni odnosi, delovanje iz srca, ki ne ohranja ran. Ker le um je tisti, ki nam velikokrat predstavlja ovire na mnogih področjih življenja. In vse, prav vse je rešljivo in ozdravljivo. Le iti je treba na pot rešitev do osvoboditev,« pravi Monica De La Calli z umetniškim imenom Srčna dama, kar je tudi blagovna znamka podjetja Imperij zdravja in obilja, katerega ustanoviteljica je.

Avtorica pravi, da vsaka pesem nosi svojo zgodbo in sporočilo.

Srčna dama je izdala zbirko pesmi z naslovom Tebi, ki meni si, ki jo bo javnosti predstavila na valentinovo v Kavarni Hiša v Dobu pri Domžalah, dogodek pa bo združila s koncertom in družabnim večerom. Avtorica besedil in idejne zasnove melodij je sama, prav tako bo pesmi izvedla sama. »Ob tem sem hvaležna Petru Penku za pomoč pri studijskem snemanju in produkciji šestih novih skladb in šestih skladb v akustični podobi, zahvala za studijsko snemanje in produkcijsko delo šestih skladb pa gre Željku Mladenoviću,« pravi Srčna dama.

Pri izdaji zbirke so ji pomagali pisatelj in predavatelj Damijan Janžekovič, ki je prispeval spisano recenzijo, psihoterapevtka Era Erpič ter prijateljica in zborovodja Katarina Bambič. »Posebna zahvala tudi srčni novinarki Gordani Stojiljković za lektorsko oblikovno pomoč zbirke pesmi. In vsem, ki ste zbirko pesmi prebrali med prvimi, podali mnenje in pomagali izbrati zmagovalno naslovnico, ki sem jo prav tako oblikovala sama,« pravi Monica De La Calli, ki obljublja edinstven prvi samostojni koncert in glasbeno-družaben večer.