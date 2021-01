Srce parajoče: slovenska pevka umrla v sestrinem naročju

Več o ganljivem slovesu slovenske pevke si preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.

Žalostna novica je odjeknila v slovenskem glasbenem prostoru. Umrla je pevkase je rodila 20. junija 1967 v Celju. Odrasla je v Laškem, kjer je živela tudi zadnja leta. Z glasbo se je začela ukvarjati sredi 80. let. V svojem ranem glasbenem udejstvovanju je sodelovala tudi zter zastopala Slovenijo na enem jugoslovanskem festivalu mladih pevcev. Leta 1993 je potem prekspoznala. Prva pesem, ki jo je istega leta posnela pri njem v studiu Napoleon, je priredba Sierra Madre, po kateri je postala prepoznavna. Leta 1995 je posnela skladbo Zadnji poljub, ki jo je napisal, leto kasneje pa svojo največjo uspešnico Dve pomladi, dve jeseni, ki jo je napisal Zore.Delovala je tudi v nekaterih glasbenih skupinah. Sredi 90. let je sodelovala s skupino Smrkci, s katerimi je posnela skladbo Najlepše misli, ki je zadnje besedilo. Delovala je vin Brendijevi spremljevalni skupini Za hec in veselje, leta 2018 pa so Korado, Viktorija in, kitarist skupine Gamsi, ustanovili skupino Manekeni ter posneli skladbo Ti verjemi samo meni. Bila je tudi avtorica melodij in besedil za druge izvajalce, največja uspešnica je pesem Solza tiho padla je na dlan, ki jo je napisala za. Ta je na facebooku objavila ganljivi zapis v slovo.»Z Viktorijo sva se poznala 28 let, od leta 2000 sva bila tudi par in sva v partnerski zvezi preživela nepozabnih 14 let. Najine ljubezenske poti so se razšle leta 2014, ostala pa sva velika prijatelja, zaupnika in sodelavca. Zadnjič je bila pri meni v studiu 5. januarja 2021, ko sva posnela spremljevalne vokale za naročnika« je dodal Zore. Dolga leta je bila del ekipe radia in televizije Veseljak, zadnja leta pa voditeljica na velenjskem radiu Moj radio.Viktorija je za posledicami srčnega infarkta umrla v naročju sestre7. januarja 2021.