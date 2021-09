Srbi nagradili Slovence (FOTO)

Nagrado v Srbiji je prevzel Vojko Korošec v družbi žene Nene. Foto: Igor Đurović

V srbskem turističnem biseru Zlatibor je pred dnevi potekal 10. Mednarodni festival športnega filma, na katerem je Slovenijo predstavljal filmŠolska košarkarska liga – Šport tisočerih obrazov.Govori o izjemno uspešnem projektuin, v katerega sta vključila 350.000 osnovnošolcev in srednješolcev skozi tekmovanje v več športih, predvsem košarki. Projekt se je začel leta 1995, končal pa pred dvema letoma. V filmu, ki predstavlja nekakšen spomenik času, med tisočerimi (ne)znanimi obrazi nastopajo tudi taka imena, kot so...Po uspešnem nastopu na festivalu športnih dokumentarnih filmov lani v Milanu je tudi v Srbiji dobil veliko pohval in posebno nagrado organizatorja, ki jo je prevzel Vojko Korošec. »Z ženosva bila v Srbiji lepo sprejeta in sva si ogledala kar nekaj filmov na festivalu, kakršnega bi potrebovali tudi v Sloveniji. Naš film je bil zelo lepo sprejet, še posebno pa so mi godile pohvale tamkajšnjih legend športa, s katerimi sem se družil vsak dan in med katerimi naj omenim le nogometašainterkošarkarjain,« je povedal Korošec.Najboljši igrani film je francoski Mali princ Fahim, v katerem ob mladem šahistu iz Bangladeša igra zvezdnik. Najboljši dolgometražni dokumentarni film Rađa pripoveduje zgodbo o košarkarju Dinu Rađi, najboljši kratkometražni je Joker o košarkarju, najboljši srednjemetražni pa Ivanova igra o nekdanjem nogometašuZa najboljšo režijo med dokumentarci so nagradili, režiserja filma Vaha o, legendarnem bosanskohercegovskem nogometašu v SFR Jugoslaviji, nagrado za najboljši film osebnosti v športu pa je dobil ruski Streljcov o junaku, ki se upre stalinizmu in političnim pritiskom.