Spring Break festival bo v vsakem primeru, pride tudi Jan Plestenjak

Za nami je leto, ki je minilo v znamenju epidemije koronavirusa in odpovedi številnih glasbenih dogodkov in festivalov. A v Collegiumu, potovalni agenciji za mlade, ki že 18 let organizira edini pravi prvomajski vikend odklop, so optimistični, zato vabijo na edinstveno zabavo, ki bo od 27. aprila do 1. maja v hrvaškem Poreču. Pripravili so izvrsten glasbeni program, ki bo zadovoljil prav vse okuse.

Na letošnjem Spring Breaku bo nastopilo 10 izvajalcev na desetih prizoriščih, zaradi česar obljubljajo nepozabno zabavo vse festivalske dni in noči. Nastopile bodo skupine Siddharta, Mambo Kings z legendarnim Beach partyjem, Alo!Stari pa tudi Modrijani. Jan Plestenjak bo poskrbel za nežni del občinstva, Ines Erbus pa moški del, nastopila bosta tudi McStojan in Mike Vale.

Pričakujejo več kot 3000 mladih, ki so neskončno željni zabave, za vse pa poskrbijo v Collegiumu, ki lahko za vas organizira ne le prevoz in spanje, lahko vas namreč namestijo v apartmajsko naselje, kjer se bo festival odvijal, in tako ne boste izgubljali nepotrebnega časa za prevoz v katere druge namestitve.

Čeprav je zdaj že jasno, da večina držav sprošča ukrepe zaradi koronavirusa, pa iz Collegiuma sporočajo, da imajo, če se epidemiološka slika v nekaj dneh tako poslabša, da festivala ne bi bilo mogoče varno izpeljati, rezerviran tudi jesenski termin. Tako da festival Spring Break 22 v vsakem primeru letos bo.