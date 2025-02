Skladba je kot nalašč za dni, ko zaradi valentinovega v zraku diši po ljubezni. Pesem En dotik, za katero pravijo, da pomeni več kot tisoč besed, opeva večno ljubezen in poroko.

»Vsak par ima nekaj svojega, nekaj malega, kar ju povezuje – jutranja kavica, poljub, objem, skupen sprehod. Najpomembnejše pa je, da si vzamemo čas drug za drugega, ne glede na življenjske obveznosti,« poudarjajo fantje.

Kako pa je pri njih? »Našemu Lojziju Bobnarju žena Urša večkrat reče, da včasih potrebuje samo dotik, pa je srečna. In da ji ogromno pomeni, če spijeta skupaj jutranjo kavo,« pravi Matija Kramberger, Žiga Šraml pa dodaja: »Ljudje, imejte se radi in se spoštujte.« Skladba je posebna tudi zato, ker je prvič doslej solistični del odpel Lojzi.

»Menimo, da mu pesem izjemno pristaja in jo je odpel z vso dušo,« pravijo preostali štirje. Skladbo opisujejo kot praktično ljubezensko izpoved, saj je primerna tako pred poroko, ko so iskrice sveže, kot tudi po 20 in več letih zakona. Il Divji imajo z njo tudi posebno sporočilo za mladoporočence: »Naj poiščeta tisti svoj dotik, ki ju bo spomnil, kako zelo se imata rada. Naj bosta iskrena drug do drugega, potrpežljiva in naj se zavedata, kaj si obljubita pred oltarjem.«