Sporna številka na Thompsonovi majici: na koncertu posredovali policija in nujna pomoč

Dolgo napovedovani koncert enega najbolj priljubljenih izvajalcev na Hrvaškem, Marka Perković Thompsona, je končan. Iz Thompsonove ekipe trdijo, da se ga je udeležilo 504 tisoč ljudi, ocene pa kažejo, da je bilo na Hipodromu okoli 350 tisoč ljudi. Hrvaški mediji poročajo, da so nekateri vstopili tudi brez vstopnic.

Kot poroča Index.hr, natančno število ljudi, ki so bili na Hipodromu, ni znano, ocenjuje pa se, da je več kot 350.000 ljudi prišlo poslušat pesmi. Po poročanju Slobodne Dalmacije je bilo zabeleženih 63 intervencij nujne medicinske pomoči, 42 v terenski bolnišnici, osem ljudi pa je bilo hospitaliziranih.

FOTO: Matija Habljak/Pixsell

FOTO: Sanjin Strukić/Pixsell

Thompson nosil majico s posvetilom ustaškemu teroristu

Marko Perković Thompson je na oder stopil v posebni majici z napisom »03941158«. To majico je nosil v čast Zvonku Bušiću, ki je umrl leta 2013. Njemu je posvetil tudi pesem Duh ratnika. Zvonko Bušić je bil rvaški emigrant in politični aktivist, ki je s skupino septembra 1976 ugrabil letalo s 76 potniki na letu iz New Yorka v Chicago. Cilj ugrabitve, ki je vključevala tudi bombo v newyorški podzemni železnici, je bil razdeljevanje letakov nad Parizom in Londonom, v katerih je bila predstavljena "želja Hrvaške po samostojnosti in odcepitvi od takratne Jugoslavije".

Vodja varnostnega štaba koncerta Damir Barić iz MUP-a je sporočil, da je bilo pridržanih več oseb: »Skupaj je bilo pridržanih 44 oseb, ena zaradi kršenja javnega reda in miru, 43 zaradi pirotehnike. Zaplenjenih je bilo 91 kosov pirotehničnih sredstev,« je izjavil Barić na novinarski konferenci pred koncertom. Ena oseba je bila pridržana zaradi kršenja javnega reda in miru, 43 pa zaradi nezakonite uporabe pirotehnike. Skupno je bilo zaplenjenih 91 kosov pirotehnike. Ena oseba je resno zbolela in zdravniki so ji nemudoma pomagali. Zgrudila se je in močno krvavela, zdravniki pa niso vedeli, zakaj, piše Slobodna Dalmacija. Po pisanju Jutarnji.hr je bilo na severnem vhodu precej kaotično, v določenem trenutku pa se je v množici zgrudil tudi otrok, ki so ga takoj polili z vodo. Cene pijač so bile izjemno visoke.

Kaos pred začetkom koncerta

Tik pred začetkom Tompsonovega koncerta je več moških prižgalo bakle in jih metalo na Savski nasip, kjer so zanetili tri manjše požare, s tem pa nadaljevali vse do prihoda policije. Na kraj dogodka je prišlo deset policistov, vendar so se storilci razkropili v množici, še preden so jih ujeli. Najprej so prišli gasilci na štirikolesnikih, nekaj minut za njimi pa je prispela še gasilska enota s tovornjakom, da bi pogasila požare.

FOTO: Sanjin Strukić/Pixsell

Tik pred koncem koncerta se je na nebu z droni izpisal napis Oluja 95 (vojaška operacija, ki jo je avgusta 1995 izvedla Hrvaška vojska za ponovno zavzetje območij, ki so jih nadzorovali srbski uporniki. Operacija je povzročila množični beg okoli 200.000 Srbov iz Hrvaške in ostaja zelo sporna – na Hrvaškem jo slavijo kot zmago, medtem ko jo številni Srbi vidijo kot etnično čiščenje, op.p.)