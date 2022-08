Spolna vzgoja v četrto ne bo več enaka, to so spremembe (FOTO)

Seksualno še ne povsem prebujeni najstnik Otis odgovori na vsa vprašanja, povezana s spolnostjo, ki zanimajo njegove vrstnike, a si jih ti ne upajo zastaviti. Vse zaradi njegove napredne mame, ki je povsem po naključju spolna terapevtka in sina s svojo neposrednostjo in liberalnostjo ničkolikokrat spravi tudi v zadrego.

Kako bo Gillian Anderson kot Jean tokrat spravljala v zadrego svojega televizijskega sina Otisa? FOTOgrafije: Netflix

To je premisa Netflixove zabavne serije Sex education (Spolna vzgoja), ki je že s prvo sezono pred tremi leti gledalce prikovala pred male zaslone. Druga in tretja sta le še potrdili, da je Netflix vnovič zadel žebljico na glavico. Nič čudnega torej, da so le par dni po premieri tretje sezone septembra lani že prižgali zeleno luč četrti.

A čeprav je med oboževalci serije zdaj zabrbotalo od navdušenja, saj se je snemanje sredi julija končno začelo in se lahko že kmalu nadejajo novega odmerka pametnega humorja, v četrti sezoni marsikaj ne bo več, kot je bilo. Igralska zasedba, kot smo je bili vajeni in jo vzljubili, bo namreč precej okrnjena.

Čudaška Lily, ki ji srce zaropota in jo kri vznemirjeno zaščemi po žilah ob ustvarjanju erotičnih zgodb,v katerih igrajo glavne vloge nezemljani, se je iz ozadja prebila do ene najljubših in ključnih junakinj tretje sezone. »V četrto se ne vračam, kar me žalosti.

Simone (v sredini) je zdaj Bridgertonova.

A tak je pač naravni razvoj tovrstnih serij. Ko zgodbo pripoveduje veliko najrazličnejših likov, se moraš od nekaterih preprosto posloviti, da daš glas novim likom in njihovim zgodbam,« je slovo od serije razkrila Tanya Reynolds, z njo pa odhaja tudi Patricia Allison, ki je tri sezone živela, se razvijala in samo sebe odkrivala kot Ola. Sprva kot dekle našega glavnega junaka Otisa, ki ga upodablja Asa Butterfield, v tretji sezoni pa si je priznala, da ljubi svoj spol, in je čare najstniške ljubezni odkrivala z Lilly.

»Rada sem bila del serije, oboževala sem igrati Olo, a se četrti seriji ne pridružujem. To sem namreč počela tri leta, zdaj pa so se mi ponudile nove priložnosti in se bom preizkusila še v čem drugem.«

Podobno je zaradi novih igralskih priložnosti seriji pomahala v slovo Simone Ashley, ki smo jo v Spolni vzgoji spoznali kot tisto popularno dekle, ki ji želijo biti podobne vse srednješolke, a je resničen preboj nato doživela kot vodilna igralka druge sezone žgečkljive zgodovinske romance Bridgerton.

Kdaj bo četrta sezona zaživela na malih zaslonih, še ni jasno, a najverjetneje bo premiera na začetku prihodnjega leta.

»Zdaj sem Bridgertonova,« je kratko pojasnila. Še četrta stalna članica igralske zasedbe, katere čas pri seriji se je iztekel, je Rakhee Thakrar, v izmišljenem televizijskem svetu učiteljica Emily Sands. »Nisem več del serije. Čemu, ne morem razkriti,« je bila skrivnostna. A še preden bi kdo v tem iskal kaj prikrito slabega, je pojasnila, da je ponosna in hvaležna, da je bila lahko del tako izjemne serije, o kateri ne more reči žal besede.