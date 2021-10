Spogledljivka Jasna Kuljaj zapeljevala Dejana Krajnca (VIDEO)

Da Jasna Kuljaj premore ženske čare, s katerimi zapeljuje in buri duhove številnih predstavnikov nasprotnega spola, ni skrivala nikoli. Ker je to sezono ne videvamo veliko na televizijskih zaslonih, pa ima več časa za druge, nič manj privlačne projekte. Tudi snemanje videospotov.

Mladi Belokranjci te dni novo polko predstavljajo na radijskih postajah po Sloveniji. FOTOGRAFIJI: FACEBOOK

Poleti se je s Čuki mudila na hrvaški obali, kjer je z njihovim članomodigrala nekaj vročih prizorov v videospotu za poletni hit z naslovom Mogoče, to jesen pa jo lahko vidimo v videospotu nove polke Mladih Belokranjcev. Slednji pa so ji priskrbeli tudi ustrezno družbo, nič manj zaželenega in poskočnega, ki pa je sicer imel tokrat bolj umirjeno vlogo. Jasni je namreč kratek čas sledil z rožico, zatem pa sta za mizo vidno uživala ob kozarcu rdečega, ob tem pa med njima ni manjkalo zapeljivih pogledov.

Poseben čar naredi tudi melodija polke, ki jo je ustvaril Jaka Janc, prav tako je poskrbel za aranžma, medtem ko se je pod besedilo podpisal Dino Subašić. Kaj vse se skriva za zidovi rumene hiše na koncu poti s hišno številko 103, pa si seveda oglejte in polki prisluhnite na portalu youtube, ki že ima blizu 25 tisoč ogledov v le nekaj dneh po izidu. Člani Ansambla Mladi Belokranjci so harmonikar Patrik Luka Cekuta, kitarist Matic Pašič in basist Gašper Kralj, ki so tako očitno na dobri poti, da njihova Hišna številka 103 postane nova jesenska uspešnica.

»Pesem podarjamo vsem, ki nas radi spremljajo, poslušajo, nas podpirajo in v nas tudi verjamejo,« ob tem pove vodja ansambla Patrik Luka Cekuta.