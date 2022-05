Splet gori! Kaj se dogaja z letošnjo Evrovizijo? (FOTO)

Prvi evrovizijski polfinalni večer je za nami in žal se ni končal tako, kot si je želela slovenska delegacija. LPS so ostali brez vstopnice za veliko finale, a niso bili edini, ki so bili razočarani. Z dolgim nosom je v zeleni sobi ostala Albanka, ki je stavila na svoj seksapil, pa tudi naša južna soseda, Hrvatica Mia Dimšić. Premalo gledalcev so prepričali tudi Latvijci s svojo vegansko skladbo Eat Your Salad.

V finale so se prebili Švica, Armenija, Islandija, Litva, Portugalska, Norveška, Grčija, Ukrajina, Moldavija in Nizozemska. Glasbeni izbor je nadvse zanimiv in na družabnih omrežjih že dežujejo prvi odzivi na razplet prvega polfinalnega večera. Slavile so depresivne balade in cirkusantske točke. Je to odraz časa in družbe, v kateri živimo? Verjetno bo nekaj tudi na tem.