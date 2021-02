Spevni fantje

Ko so gostovali v Združenih državah Amerike in Kanadi, je ta pesem v oči naših izseljencev, Slovencev, ki že dolgo živijo čez lužo, zvabila največ solz. FOTO: ARHIV ANSAMBLA

Preprosto se ta pesem vsakega dotakne, če se v njem pretaka slovenska kri.

Pesem v letu Josipa Ipavca

Slovenec sem!

Slovenec sem! Slovenec sem!

Tako je mati d’jala,

Ko me je dete pestovala,

ko me je dete pestovala.

Zatorej dobro vem:

Slovenec sem! Slovenec sem!

Slovenec sem! Slovenec sem!

Od zibeli do groba

Ne gane moja se zvestoba,

ne gane moja se zvestoba!

Da vsekdar reči smem

Slovenec sem, Slovenec sem!

Čeprav gre za zasedbo petih fantov iz Šaleške doline, ki kot trio z diatonično harmoniko in štiriglasnim petjem razveseljujejo ljudi s polkami in valčki, pa so tokrat za spremembo posneli a cappella pesem Slovenec sem avtorjevinGre za pesem, ob kateri se mnogim naježi koža, žal pa ji ni bilo usojeno, da bi postala tudi slovenska himna. Fantom, ki se v zadnjem času zaradi epidemije družijo predvsem prek zooma, pa se je porodila ideja, da bi v letošnje leto, ki je njihovo devetnajsto leto delovanja, vstopili nekoliko drugače. S pesmijo, ki se dotakne vsakogar od nas.In to jim je tudi uspelo. A kdor pozna spevovce, ve, da tudi sicer radi na nastopih zapojejo kakšno ljudsko, najbolj pa so veseli, kadar občinstvo iz srca zapoje z njimi. Ko so leta 2006 in 2008 gostovali v Združenih državah Amerike in Kanadi, je ravno pesem Slovenec sem v oči naših izseljencev, Slovencev, ki že dolgo živijo čez lužo, zvabila največ solz. »Spomnim se, da smo jo morali zapeti večkrat v enem večeru. Preprosto se vsakega dotakne, če se v njem pretaka slovenska kri. Zato smo se odločili, da jo posnamemo, da se bo ohranila še za zanamce,« pravi, vodja ansambla, v katerem so šeinFantje so pesem posneli ravno v začetku leta 2021, ki ga je Vlada Republike Slovenije razglasila za leto, saj se ravno letos spominjamo njegove 100. obletnice smrti. Skladatelj in zdravnik dr. Josip Ipavec, ki je živel in delal v Šentjurju, kjer sta v Zgornjem trgu tudi spominska soba bratov Ipavec ter Glasbena šola Skladateljev Ipavcev, v centru mesta pa se po Ipavcih imenuje tudi Kulturni center, je v slovensko glasbeno zakladnico prispeval veliko pomembnih del.Med temi izstopata prvi slovenski balet Možiček in najobsežnejše delo opereta Princesa Vrtoglavka, glavnino njegovega ustvarjanja pa predstavljajo samospevi in orgelske skladbe.