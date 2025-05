Spet do evropskih sredstev za restavriranje, prejemnik pa celovečerec Ivice Matića

Združenje evropskih kinotek (Association des Cinémathèques Européennes – ACE) je na 78. filmskem festivalu v Cannesu, ki poteka te dni, slavnostno razglasilo prejemnika letošnje restavratorske subvencije (Joint Restauration Grant) za Skupni projekt restavriranja (Joint Restavration Project).

Prejeli so ga celovečerni film bosanskega režiserja Ivice Matića Žena s pokrajino (Žena s krajolikom, 1976, Jugoslavija) in pet Matićevih eksperimentalnih kratkih filmov. Restavriranje bo plod sodelovanja Slovenske kinoteke, ki bo vodila projekt digitalne obnove, Hrvaškega državnega arhiva – Hrvaške kinoteke, ki bo zagotovil izvirni negativ slike in zvoka, Arhiva Republike Slovenije – Slovenskega filmskega arhiva, ki bo omogočil dostop do izvirnega filmskega gradiva Matićevih kratkih filmov, ter Avstrijskega filmskega muzeja, ki bo pomagal pri promoviranju restavriranih filmov na mednarodni ravni.

Celo slavni Emir Kusturica je nekoč izjavil, da si želi biti pokopan skupaj s filmsko kopijo Žene s pokrajino.

Ivici Matiću (1948–1976) je v zakladnico jugoslovanskega eksperimentalnega filma v kratkem časovnem obdobju uspelo neizbrisno vrezati edinstven umetniški podpis, pojasnjujejo v kinoteki. Potem ko je, večinoma povsem sam, režiral skoraj 50 kratkih filmov, od amaterskih do profesionalnih, je zbral moči za režijo edinega celovečernega filma, preden ga je pri 28 letih nenadoma izdalo srce.

Imel je svoj klub

»V njegovem času so lahko neodvisni ustvarjalci pošiljali svoje filme na festivale le, če so bili posneti v okviru katerega od številnih jugoslovanskih amaterskih filmskih klubov. Ker je bilo teh v Bosni in Hercegovini zelo malo, si je Matić klub ustanovil kar sam, bil njegov edini član ter ga ambiciozno poimenoval Komunistični filmski center. Tako noben festival ni mogel zavrniti filmov, ki so prihajali iz tako 'pomembne' ustanove,« še pravijo v kinoteki. Njegovi filmi po mnenju poznavalcev predstavljajo najboljše, kar ponuja jugoslovanski eksperimentalni film – divje formalne eksperimente z občutkom za humor, globoko sočutje in neprimerljivo liričnost.

Žena s pokrajino FOTO: Slovenska Kinoteka

Žena s pokrajino, v kateri je glavno stransko vlogo odigrala slovenska igralka Špela Rozin, je na videz preprosta podeželska zgodba o naivnem slikarju, ki je predan svoji edinstveni umetnosti in se mora nenehno boriti proti družbenim omejitvam in pričakovanjem, da bi se lahko svobodno izražal. Tudi Karpo Godina, ki je posnel nekatere najbolj vizualno osupljive jugoslovanske filme, verjame, da nikoli ni ustvaril bolj izvirnega in lepšega dela kot pod režijskim vodstvom Ivice Matića.

Matić je imel komaj 28 let, ko sta ustvarila ta film. Njegov vrstnik Godina danes šteje 81 let in odklanja upokojitev, dokler ta filmski biser, tudi pod njegovim strokovnim nadzorom, ne bo restavriran, smo še izvedeli. Celo slavni Emir Kusturica je nekoč izjavil, da si želi biti pokopan skupaj s filmsko kopijo Žene s pokrajino.

70 tisočakov finančne podpore bo prejel projekt.

Projekt je žirijo navdušil s svojo umetniško vrednostjo in pomembnostjo za regijsko in evropsko filmsko zgodovino, zato je prejel najvišjo možno finančno podporo v višini 70.000 evrov. Program Skupni projekt restavriranja je nastal leta 2022, ko je prva zmagovalka prijavljenega projekta postala prav Slovenska kinoteka s partnerji.

»Posebno smo ponosni, da ta projekt ne ohranja le filmske zgodovine, temveč gradi mostove. Povezuje institucije iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ki jih združuje skupno poslanstvo: varovanje naše skupne filmske dediščine,« je med drugim povedala Ženja Leiler Kos, direktorica Slovenske kinoteke, ki tako postaja eden ključnih partnerjev pri obnovi evropske filmske dediščine.