Spet bo okušal našo hrano in vina

Fedde je eden najbolj prijaznih didžejev na svetu.

Slovenska publika ga obožuje. FOTOGRAFIJI: MARKO DELBELLO OCEPEK

Poletje, ki je odplavilo vse velike zabave, se bo sklenilo s štiridnevnim festivalom Smile na ljubljanski Iliriji, na katerem bodo nastopili tudi trije didžeji z največjih svetovnih festivalov in klubov, obin mladem, ki je že dvakrat stresel glavno areno Tomorrowlanda, bo množico zabaval tudi serijski ustvarjalec hitovVnovičnega snidenja z oboževalci se veseli tudi ljubljenec slovenske publike, ki nam je zaupal, da je bil zelo vesel povabila, saj od začetka epidemije še ni nastopil pred več kot stoglavim živim občinstvom, spletni DJ-seti pa ne prinašajo enake energije in zadovoljstva kot akcija v živo. Veseli se tudi vrnitve v Slovenijo in naše hrane, tokrat pa bo imel več časa za raziskovanje lepih kotičkov s svojo drago, saj se ne bo ustavil med dirkanjem z nastopa na nastop kot običajno.»Fedde je eden najbolj prijaznih didžejev na svetu. Poznam ga od leta 2007, ko je v Sloveniji nastopil prvič. Tokrat pride s punco, in če nam bosta vreme in čas dopuščala, bomo obiskali Bled in Alpe. Veseli se že pokušine novih slovenskih vin,« dodaja agent, ki je v Slovenijo že pripeljal velike zvezde, kot soin člane Swedish House Mafie.