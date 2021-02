Spet aktivni

Pred desetimi leti se je Ansambel Braneta Klavžarja od poslušalcev in poslušalk poslovil z velikim koncertom v Laškem. A so kmalu spoznali, da se zarečenega kruha največ poje.

Klavžar in Darja Švajger

40 let, z nekaj premora, so že na sceni.

Ni lahko odložiti harmonike in reči, da je bilo dovolj. Še posebno če imaš glasbo iskreno rad, tako kot Laščan, ki ni le glasbenik, temveč tudi avtor številnih uspešnic za svoj ansambel in številne druge. Tudi Modrijani so namreč zmagovali z njegovimi napevi.Pred desetimi leti se je Ansambel Braneta Klavžarja od poslušalcev in poslušalk poslovil z velikim koncertom v Laškem. A vsi člani zasedbe, poleg Klavžarja so to šein, so kmalu spoznali, da se zarečenega kruha največ poje. In na veliko veselje oboževalcev so se lani spet zbrali in jim ponudili v poslušanje novo vižo – hudomušno polko Telefon, decembra pa še valček z naslovom Očetove pesmi. Besedilo zanj je napisal, ki je popisal resnično zgodbo očeta vodje ansambla Braneta Klavžarja.Na začetku februarja letos, v letu, ko praznujejo 40-letnico delovanja, čeprav z nekaj premora, pa so javnosti predstavili še en nov valček z naslovom Vina čaša, ki ga je tekstopisecnapisal skoraj po nareku Braneta Klavžarja. Pesem je posvečena Klavžarjevemu dobremu prijatelju s Primorske, ki se je po hudi bolezni nepričakovano hitro poslovil.Izguba je Braneta močno prizadela, saj so se s prijateljem velikokrat zbrali v njegovi kleti in skupaj ubrano zapeli in se poveselili. Skladba je bila sprva napisana za pevski zbor in so jo tako na prijateljevem pogrebu tudi zapeli. Zdaj pa jo je uglasbil še za svoj ansambel in jo delil s poslušalci.»Tako bo, upam, dosegla veliko ljudi. In marsikdo se bo našel v njej,« pravi Klavžar, ki je še vedno tudi eden tistih glasbenikov, ki je pot na glasbeno sceno odprl Modrijanom in zanje napisal nekaj največjih uspešnic, s katerimi so zmagovali na festivalih, kar trikrat na Slovenski polki in valčku.Med največjimi uspešnicami Ansambla Braneta Klavžarja pa so: Spomni se name (poje jo), Kadar je sončen dan, Eks velja, Jesen ihti, Mamina ruta, Vso noč je rahlo padal sneg, Zaradi pesmi, Drobna prevara in številne druge.