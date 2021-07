Špela Grošelj na plaži v objemu visokega temnolasca (VIDEO)

»Vsi problemi so na off,« v pesmi Mleko in med, zprepeva. V spotu se blondinnka in temnolasec spogledujeta, poplesujeta in uživata na mivki. Upamo, da sta si privoščila tudi nekaj namakanja v prijetno ohlajeni vodi.Odziv na spot, ki so ga posneli v Italiji, je dober. Če izpostavimo le nekaj komentarjev, ki so zapisani pod pesmijo na youtubu:»Top pesem.«»Končno nov poleten hit.«»Čudovita pesem.«Kakšna se pesem zdi vam? Videospot si oglejte spodaj.