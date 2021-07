Špela Grošelj blesti v kopalkah (VIDEO)

Spet sta združila moči.

Pevcainsta doslej že večkrat združila moči in vselej se je iz njunega sodelovanja rodil kakšen hit. Pred leti je bila to pesem z naslovom Čez leto ali dve, lani pa skladba Vino in kitara, ki je postala zelo priljubljena. Vmes sta sodelovanje razširila še z Il Divjimi in skupaj so posneli božično pesem Za božič tebe si želim.Tokrat sta na radijske postaje poslala novo pesem Mleko in med, pri kateri sta se znova združila njuna glasova. Gre za njun tretji duet, videospot zanj pa sta posnela pod režijsko taktirko, s katerim je Domen prvič sodeloval pred 19 leti. »To pomeni, da se res že zelo dobro poznava, zato se tudi na snemanju super ujamemo in vse skupaj poteka brez stresa. To je za takšen projekt zelo pomembno, da na koncu pridemo do rezultata, ki si ga je zamislil vsak izmed nas,« pravi Domen.»Poslušala sem nekoga, ki je pred leti prepeval Naj stvari so tri, sicer od, in takrat sem Domna vprašala, če bi naredila trilogijo duetov. Odločitev je padla in že februarja sem mu predlagala, naj napiše novo pesem, a Domen do prejšnjega meseca ni našel ideje zanjo. Potem se je melodija porodila in najprej sva jo zamrmrala svojim sledilcem in jih povprašala za mnenje. Bili so navdušeni, zato je Domen za besedilo angažiral, nekdanjega člana skupine Game Over. V 14 dneh je bila pesem nared, tudi videospot zanjo smo posneli, s končnim rezultatom pa sem zelo zadovoljna,« pove Špela Grošelj, ki je na snemanju videospota dokazala, da ima lepo postavo, in brez težav oblekla kopalke. Za lokacijo snemanja pa so izbrali vodni park blizu Benetk, ki spominja na Karibe.»Potrebovali smo palme, pesek in turkizno morje in to tudi dobili nedaleč stran od nas. No, so pa tudi pri tem imeli končno besedo sledilci na instagramu, ki vodnega parka niso mogli prehvaliti,« še pove Špela. Kadre so posneli v dveh dneh. Ob tem Špela pohvali Domna, ki da se je pridno lotil diete, preden je tudi sam nadel kopalke. »Ne samo zaradi videospota, tudi sicer sem se želel znebiti kilogramčka ali dveh, da bom bolj fit za nastope. Pri tem pa so mi pomagali osebni trener, zmanjšanje obrokov hrane in izogibanje ogljikovim hidratom. In rezultat je bil hitro viden,« pove Domen, ki je vesel prvih odzivov poslušalcev na skladbo, ki so fantastični.»Je pa res, da je pesem lahko všeč nama, ne pa nujno poslušalcem. Sem pa ugotovila, da na to, kako ljudje sprejmejo pesem, vpliva tudi čas izida. Ničesar ne moreš izsiliti, delaš pa v najboljši veri, da bo odziv pozitiven. In upajva, da bo Med in mleko nova uspešnica tega poletja,« še pravi Špela.