Špadni fantje na krilih zlatega zmaja

S polko Lovska nedelja je Ansambel Gregorja Kobala prejel plaketo Lojzeta Slaka za najboljšo izvedbo. FOTO: Mojca Marot

Ansambel Pik je prejel plaketo Jožeta Šifrarja za najboljšo večglasno vokalno izvedbo. FOTO: Mojca Marot

Srebrnega se je razveselil Ansambel Tomaža Rota. FOTO: Mojca Marot

Po lanski odpovedi festivala zaradi korone so bili organizatorji Vurberškega festivala, člani Turističnega društva Vurberk z direktorjemna čelu, odločeni, da ga letos pripravijo. Žal pa se ta, zaradi napovedi močnejših neviht v severovzhodnem delu države na praznični petek zvečer, ni odvijal na Vurberškem gradu, pač pa v popolnoma novi dvorani v Spodnjem Dupleku, ki so jo odprli šele lansko jesen.A to vzdušja tako med obiskovalci, ki so v večernih urah dodobra napolnili dvorano in zaradi odločitve organizatorjev ostali na suhem, kot tudi med nastopajočimi ansambli ni pokvarilo. Pravzaprav je kar težko z besedami opisati razpoloženje med člani ansamblov, ki so po koronskem letu končno spet lahko igrali in peli v živo pred publiko. Ker so festivalsko vzdušje izjemno pogrešali, so se še pred popoldansko generalko veselo družili, se med seboj tudi pomešali in preigravali ter peli legendarne Slakove viže, s katerimi se je tako ali tako predstavil vsak ansambel.Številni so se na tem festivalu pojavili prvič, tudi zato, ker so na glasbeno pot stopili tik pred korono, lansko leto pa je bilo zato zanje tako rekoč izgubljeno. A so mnogi tudi letos trepetali, če bodo končno prišli na svoj račun. In na srečo so. Mirno pa lahko tudi zapišemo, da nihče od nastopajočih, četudi je na tako velikem odru pred publiko stal prvič, ni razočaral.Izkušena voditeljainsta s svojo sproščenostjo in šaljivimi komentarji dodatno pripomogla k veselemu vzdušju. Na festivalu Vurberk so sodelovali ansambli Pik iz Šentjurja, Špadni fantje iz Vipave, Raubarji iz Škofje Loke, ansambel Brloga iz Šentilja v Slovenskih goricah, ansambla Itak in Vez, oba iz Slovenj Gradca, Neli in muskontarji iz Vremskega Britofa, ansambel Andreja Bajuka iz Metlike, ansambel Gregorja Kobala s Cola, ansambel Tomaža Rota iz Nove vasi, Šentjanci z Dolenjske, Posluh iz Frankolovega, Poziv siz Novega mesta ter Galama iz Poljčan.Zlatega zmaja so osvojili Špadni fantje z valčkom Ne pozabi, avtorjev(melodija in aranžma) in, ki je bila nagrajena tudi za besedilo, zanj je prejela tretjo nagrado. Srebrnega si je za valček z naslovom V življenju štejejo trenutki, avtorjevin, priigral in pripel Ansambel Tomaža Rota iz Nove vasi. Bronastega so v Škofjo Loko odpeljali Raubarji, ki so se zelo razveselili tudi plakete Tineta Lesjaka za najboljšo skladbo po izboru radijskih postaj. To je bil valček Pogrešam te, domača vas, za katero je melodijo in aranžma napisal sam vodja in harmonikar, besedilo pa je prispevalPlaketo Jožeta Šifrarja, ki je nagrada strokovne komisije za najboljšo večglasno vokalno izvedbo, si je letos pripel in priigral Ansambel Pik iz Šentjurja za valček Pesem našega srca, za katero je melodijo napisalsam, besedilo pa dodal, ki je zanj prejel drugo nagrado. Plaketo Fanike Požek za najboljše besedilo je prejelza valček Rojen v napačnem času, ki so ga izvedli Šentjanci. Nagrado občinstva so si priborili člani ansambla Galama iz Poljčan.Najbolj veseli so bili zlatega zmaja, glavne nagrade festivala, ki so ga s Štajerske odpeljali v Vipavo, seveda Špadni fantje, ki v Vurberku niso bili prvič. So pa tokrat prvič, kot je po festivalu dejal vodja, očitno našli zmagovalno kombinacijo.