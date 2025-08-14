Šov Taylor Swift se nadaljuje

Ena najbolje prodajanih glasbenic na svetu Taylor Swift je napovedala novi album z naslovom The Life of a Showgirl. To bo že njen dvanajsti studijski album – v skladu s tem številom ga je tudi razkrila na svoji spletni strani: 12. avgusta ob 12.12. Napoved je sledila prejšnjemu odštevanju, skrivnostnim objavam in namigom na nastop v podkastu svojega partnerja Travisa Kelceja New Heights, kjer se je v kratkem napovedniku pojavila s kovčkom in iz njega vzela zabrisano vinilno ploščo, rekoč: »To je moj novi album.«

Priljubljena pevka, ki bi morala avgusta lani nastopiti tudi na bližnjem Dunaju, a je bil koncert zaradi groženj s terorističnimi napadi odpovedan, je, kot piše britanski Guardian, znana po tem, da pred velikimi razkritji rada pušča oboževalcem drobne namige; tudi tokrat ni bilo nič drugače.

Njena svetovna turneja Eras je prva v zgodovini presegla milijardo dolarjev prihodkov. FOTO: Jennifer Gauthier/Reuters

Na njeni spletni strani se je pojavil odštevalnik, ki je ob koncu zasijal v bleščeči oranžni barvi, na Instagramu pa je njena marketinška ekipa z imenom Taylor Nation delila dvanajst fotografij s turneje Eras. Njena spletna stran se je za kratek čas celo sesula, a se je nato znova pojavila z nekaterimi podrobnostmi o novem albumu. Datuma uradnega izida albuma še niso potrdili, zapisali so le, da bo zagotovo izšel enkrat pred 13. oktobrom.

Svetovna turneja Eras

Taylor Swift je med najbolje prodajanimi glasbeniki na svetu, prodala je približno 200 milijonov plošč in je rekorderka po številu albumov, ki so se uvrstili na prvo mesto lestvic v ZDA in ki jih je izdala ženska. Njena svetovna turneja Eras je prva v zgodovini presegla milijardo dolarjev prihodkov, v enem dnevu je prodala 2,4 milijona vstopnic in v 21 mesecih zaslužila več kot dve milijardi ameriških dolarjev. Album The Tortured Poets Department iz leta 2024 je postavil rekord na Spotifyju s tristo milijoni pretočnih predvajanj v enem dnevu in milijardo v petih dneh, Taylor pa je kot prva v zgodovini zasedla vseh 14 prvih mest lestvice Billboard Hot 100.

Leta 2024 je odkupila izvorne posnetke svojih prvih šestih albumov, s čimer je prvič dobila nadzor nad svojim celotnim katalogom. Začela je projekt ponovnega snemanja vseh albumov z oznako Taylor's Version in z desetimi do tedaj še neizdanimi pesmimi z oznako From the Vault.

Doslej ni ponovno izdala le albuma Reputation in svojega samonaslovljenega prvenca iz leta 2006, vendar oboževalci že dolgo ugibajo o datumih izida. Čeprav je projekt zdaj manj v ospredju, je verjetno, da bosta tudi ta albuma dobila novi različici, saj Taylor ostaja ena največjih in najdonosnejših glasbenih zvezdnic v zgodovini pop glasbe.