Šola rocka na odru Orto bara: brez Iron Maiden seveda ni šlo (FOTO)

Glasbena šola MetalRock Academy je minuli petek v sodelovanju s Kulturnim društvom Veseli dihurčki v ljubljanskem Orto baru pripravila tradicionalni letni koncert svojih učencev iz programov električne kitare, bas kitare in programa petja, med katerimi so nekateri prvič stopili na odrske deske in doživeli tisti prvinski stik z občinstvom.

22 učencev in štirje gostje – bobnar in trije pevci – so nastopili v Ortu.

Učenci glasbene šole, ki deluje v Ljubljani in Portorožu, so s pomočjo gostov in učiteljev v živo predstavili pester nabor pesmi slovitih hard rock in metal skupin, kot so Helloween, Iron Maiden, Guns N' Roses, Ghost, Blind Guardian, Mastodon in Amon Amarth.

Enajsti koncert MRA

Letošnji koncert MRA je bil med največjimi doslej – prvega so izvedli leta 2013 v medvodskem klubu Jedro –, pa tudi glavna dvorana Orto bara se je kar lepo napolnila. Kakopak, saj so prišli nastopajoče poslušat prijatelji, sošolci, bratje in sestre, partnerji in starši, tako da so bili mlajši in starejši glasbeniki po vsakem komadu deležni bučnega aplavza in navdušenega vzklikanja, pri čemer so še posebej glasno pozdravili najmlajšega učenca Bineta Preglaua, ki je navdušil z igranjem električne kitare. Letos je nastopilo 22 učencev in štirje gostje – bobnar in trije gostujoči pevci. Pred koncertom so imeli dve generalki s celim bendom, prej pa ogromno učnih ur v prostorih glasbene šole.

Več kot le šola kitare

Kakor pravi vodja MetalRock Academy Jurij Čendak, je MRA več kot le šola kitare – je skupnost ljudi z enakimi cilji in interesi, enakimi sanjami in željami. »S koncertom smo vsi, tako učitelji kot tudi učenci, izjemno zadovoljni, saj smo tudi tokrat dosegli cilje, ki smo si jih zastavili po lanskem koncertu: da so pesmi čim bolj raznovrstne in da so učenci še bolj pripravljeni, da imamo več kakovostnih gostujočih pevcev in da je program obsežnejši, da nas pride poslušat še več obiskovalcev ter, nazadnje, da imajo učenci še boljšo odrsko izkušnjo.

Naša šola stoji na principu kolektivnosti in prijateljstva.

Vse, kar smo želeli izboljšati v primerjavi ne le z lanskim, ampak tudi z vsemi prejšnjimi koncerti, nam je uspelo,« je povedal Čendak, ki v šoli poučuje električno kitaro in avdioprodukcijo, pomagata pa mu Aljaž Bassin, ki vodi pouk električne in akustične kitare, ter Anže Čanžek, mojster bas kitare. Lani se jim je pridružil še Aleks Škofljanec kot učitelj petja in tako izpopolnil ekipo.

Srčna skupnost

»Naša šola stoji na principu kolektivnosti in prijateljstva. Vedno mi je bilo bolj pomembno to, da se z vsakim učencem dobro razumem in da skupaj ustvarjamo skupnost, kjer se lahko vsi družimo in počutimo enakovredne, kjer lahko vsak najde svoje mesto in enako misleče vrstnike, kot pa to, da gledam na šolo kot neko podjetje, kjer je na prvem mestu količina. Na koncu se je izkazalo, da sta ravno ta prijateljski odnos in predanost skupnosti to, kar si učenci res želijo. Nikoli nismo spremenili svojih načel, in to nam je omogočilo, da smo vsa ta leta rasli in postajali kot šola večji in še boljši. V obliki rednih družabnih večerov, dogodkov, delavnic in koncertov skupaj ustvarjamo res srčno skupnost, kjer je prav vsak učenec dobrodošel in domač,« je sklenil Jurij Čendak.

Za konec so postregli s tehnično zahtevnim death metalom.

Jurij Čendak (levo) se je učencem seveda pridružil na odru.

Učitelji MRA (Anže Čanček, Jurij Čendak in Aljaž Bassin) med zahvalo vsem sodelujočim in občinstvu

Občinstvo je bilo navdušeno.

Izbor komadov je bil res pester.