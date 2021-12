Sokijevih 20 za 20

Znani bobnar, član skupine Elvis Jackson in pedagog Marko Soršak - Soki je spet na dobrodelni poti. Tokrat bo s prav posebno električno kitaro potoval po Sloveniji od glasbenika do glasbenika. Vsak od njih bo zaigral komad ali dva in to tudi posnel. Videi bodo vsak torek objavljeni na facebook profilu Marko Soršak Soki »20 za 20« in bodo pripomogli k zbiranju sredstev za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

V tokratni Sokijevi zgodbi posebno vlogo igra mladenič Matej. Ta je pri štirinajstih mesecih z očetom doživel prometno nesrečo, utrpel hujšo poškodbo glave in postal invalid. Danes je star 18 let in skozi glasbo je nepopisno napredoval. Njegova mama Sanja ga prav zato pelje na veliko koncertov. Matej si sicer težko zapomni stvari, ima pogoste epileptične napade, peša mu vid, vendar rad poje, si zapomni besedila, glasba ga osrečuje.

Soki in Matej sta se spoznala v času koronske krize, ko ni bilo koncertov. Matejeva mama je iskala možnosti, da bi sin prišel v stik z živo glasbo. In je kontaktirala Sokija, ali bi lahko enkrat zabobnal za Mateja. Soki je Mateja povabil v svoj vadbeni prostor in pripravil mini koncert – samo zanj.

Marko Soršak - Soki s kitaro iz sntntnov

Pomoč v težavah

Ob snidenju pa je Soki spoznal še eno težavo, s katero se Matej in njegova mama spopadata vsak dan. In to je prevoz, saj je Matej na vozičku, a ker je velik, ga Sanja zelo težko naloži v njuno vozilo. Sanjata o prilagojenem kombiju, za katerega sta že nekaj prihranila. Žal pa gre prepočasi, saj se Sanja ne more redno zaposliti in se borita iz meseca v mesec.

In tako se je Soki odločil, da jima pomaga. Na pomoč bo priskočila tudi Palčica Pomagalčica z dobrodelnimi škratki, in s skupnimi močmi bodo Mateju in drugim pomoči potrebnim prej uresničili sanje. Projekt se je začel rocktobra, kakor mu pravi Soki, trajal pa bo od štiri do šest mesecev.

Posebna kitara

Dobrodelno kitaro je izdelal mladi glasbenik iz Žalca Jernej Ježovnik. Njen trup je narejen iz od štiri do pet tisoč sntntnov, tistih aluminijastih obročkov, s katerimi odpremo pločevinko. S Sokijem sta izbrala obliko Fenderjeve kitare telecaster, na katero igrata Bruce Springsteen in Keith Richards.

Projekt so poleg Sokijeve skupine Elvis Jackson že podprli Matevž Šalehar - Hamo, Zoran Predin, Bor Zuljan, Jernej Šavel (Dubioza Kolektiv), Slavc Kovačič - Spidi in Marty Favento, medtem ko sta Jernej Dirnbek - Dimek iz skupine Mi2 ter mladi kitarist Žan Serčič že posnela in objavila video.