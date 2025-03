Sokijev metalski Masterclass: Bila je kemija

Marko Soršak - Soki, bobnar skupine Elvis Jackson, ki so pred dnevi izdali svoj šesti album We Play for You, je v četrtek v mariborskem Narodnem domu organiziral metalski MasterClass, ki ga je posvetil svojemu velikemu idolu, bobnarju Metallice Larsu Ulrichu, na čigar bobna je tudi igral. S starimi mački slovenske glasbene estrade Gregorjem Jančičem, frontmanom Happy Ol'McWeasel in Preporod, Janijem Hacetom, basistom Siddharte in enim najboljših slovenskih studijskih glasbenikov, ter Borom Zuljanom, prvo kitaro Šank Rock in prav tako enim najbolj prepoznavnih slovenskih studijskih kitaristov.

Sokijev glasbeni All Stars v razprodanem Narodnem domu v Mariboru FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

»Bila je kemija,« razlaga popularni Soki, ki je že davno nehal šteti bende, s katerimi je nastopil in nastopa. Soršak je sicer še humanitarec, ki z akcijo 20 za 20 pridno glasbeno opismenjuje osnovne šole po vsej Sloveniji. Ideja Masterclassa, ki si ga je zamislil, pa ni bila tako preprosta, saj so prav vsi glasbeniki, ki so se mu pridružili, precej zaposleni na lastnih projektih. Kot veliko presenečenje se jim je na odru pridružil Primož Benko, kitarist skupine Siddharta, ki je na Sokijevo povabilo zabrenkal z njimi.

Marko Soršak - Soki s svojim pivom The Druminator ter ekipo nadobudnih bobnarjev

»Poseben večer. Na odru stati s prijatelji, s katerimi smo pripravili izobraževalni koncertni dogodek v poklon Larsu Ulrichu. Na svetu je samo 72 Larsovih bobnov in eni so se ustavili pri meni. Bobni so nekaj posebnega, sploh če rasteš z Metallico od najstniških let,« je razlagal Soki. Pa bodo še kdaj stopili skupaj še kje drugje v Sloveniji? »Zaenkrat je bil to edini dogodek. Ker pa je bilo tako dobro, si ga želim ponoviti. Držimo pesti, da se bo izšlo.« Dogodek je bil podobno kot vsi njegovi 20 za 20 dobrodelen.

Mariborski band Leonart z vsestransko kulturno delavko Zalo Horvatič