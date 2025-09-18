Šok! Zlatko z 11-minutnim spotom udaril nazaj po Challetu Salleu (VIDEO)

Spor med raperjema Zlatkom in Challetom Salletom se je začel v podkastu Pera Martića, kjer je Challe Salle kritiziral Zlatka, ga označil za zahrbtnega in nepomembnega ter dodal, da ga “nihče več ne posluša”. Zlatko je zahteval opravičilo, a ga ni dobil, zato je odgovoril z 'disstrackom' Klepc laže, v katerem je svojega tekmeca obtožil neprimernega vedenja, celo v povezavi z mladoletnimi dekleti.

Challe Salle je odgovoril s pesmijo Tata, kjer je očitke zavrnil in poudaril, da mu drugi zavidajo uspeh. Zlatko je nato sprožil še en napad s skladbo Klepc krade. V spor so se vpletle tudi resnejše obtožbe, saj so se v javnosti pojavila pričevanja o domnevnem nadlegovanju, policija pa je primer vzela pod drobnogled. Challe Salle je kot odziv na blatenje vložil tožbo proti Zlatku in zahteval več kot 40.000 evrov odškodnine, pri čemer želi, da bi bilo sojenje zaprto za javnost, medtem ko Zlatko vztraja pri transparentnosti.

Zlatko je po nadaljevanju spora in grožnjah s pravnimi orodji razkril, da bo svojo energijo raje kot na sodišče usmeril v nov ustvarjalni projekt, ki ga je poimenoval Klepec Pada. Gre za 11-minutni komad z globoko zgodbo, ki ga spremlja videospot v obliki malega filma.