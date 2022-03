Šok za oboževalce! Ana Netrebko: Trga se mi srce

Potem ko so v Scali odpovedali sodelovanje ruskemu dirigentu Valeriju Gergijevu, ki velja za podpornika ruskega predsednika Vladimirja Putina, se mora sedaj milanska operna hiša zdaj znajti tudi brez ruske sopranistke Ane Netrebko. Pevka je sicer odpovedala tudi vse svoje koncerte v prihodnjih mesecih. Ane Netrebko, ki ima tudi avstrijsko državljanstvo, po pisanju avstrijske tiskovne agencije APA ne bo nastopila v operi Adriana Lecouvreur, ki bo v Scali na sporedu 9. marca. »Ne pridem,« je v ponedeljek zvečer objavila na instagramu. Zanikala je poročanje rimskega dnevnika La Repubblica, da v Milanu ne bo nastopila zaradi zdravstvenih razlogov.

Pred tem je operna diva na facebooku poudarila, da ni prav, da umetnike ali druge javne osebnosti silijo, da javno izražajo svoja politična mnenja in obsojajo svojo domovino. »To bi morala biti svobodna odločitev. Tako kot mnogi moji kolegi tudi jaz nisem politična oseba. Nisem politični strokovnjak. Sem umetnica in moj cilj je združevati ljudi preko političnih meja,« je zapisala.

Milanski župan in predsednik fundacije, ki upravlja Scalo, Giuseppe Sala ter intendant Scale Dominique Meyer sta v petek od 68-letnega Gergijeva zahtevala jasno stališče do vojne v Ukrajini. »Nismo prejeli odgovora. Prosili smo ga, naj se jasno distancira od te vojne,« je v ponedeljek povedal Sala. Po izteku ultimata je bil Gergijev umaknjen iz uprizoritve opere Čajkovskega Pikova dama. Še vedno ni jasno, kdo ga bo nadomestil na petih izvedbah opere.

»Želim si, da se ta vojna konča«

Ana Netrebko je še zapisala: »Sem proti tej vojni. Sem Rusinja in ljubim svojo državo, vendar imam veliko prijateljev v Ukrajini. Zaradi bolečine in trpljenja, ki ju doživljam, se mi trga srce. Želim si, da se ta vojna konča in da ljudje živijo v miru. Za to upam in molim.« V milanski Scali po pisanju zdaj čakajo na uradno odpoved Netrebkove, ki naj bi v treh predstavah sodelovala skupaj s svojim možem Jusifom Ejvazovom.

Netrebkova je odpovedala tudi vse svoje koncerte v prihodnjih mesecih. »Po temeljitem premisleku sem sprejela izjemno težko odločitev, da se do nadaljnjega umaknem iz koncertnega življenja,« je v torek sporočila prek nemškega organizatorja koncertov River Concerts. »Zdaj ni pravi čas za nastopanje in muziciranje. Upam, da bo moje občinstvo razumelo to odločitev.« Koncert z Ejvazovom, ki je bil predviden danes v Filharmoniji na Labi v Hamburgu, so prestavili na 7. september.