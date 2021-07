Pretres na sceni: Miran Rudan zapustil Pop Design, prve čestitke od Vilija Resnika

Prve čestitke od Vilija Resnika

Skupna pot članov skupine Pop Design se zaključuje. To so sporočili iz založbe Menart. Pevecse je namreč odločil, da jih zapušča. Zdaj se bo osredotočil na delo s skupino Miran Rudan band in delo z Legendami.Pri tem sta se mu pridružila še dva člana iz bivše skupine, in sicer basistin klaviaturist. Skupaj s kitaristomin bobnarjembosta del skupine Miran Rudan band.Prvi, ki je čestital Rudanu na novi poti, je bil prav tako nekdanji pevec skupine Pop Design,. Ob tem je Resnik zatrdil, da s preostalimi člani skupine Pop Design ne bo sodeloval. »Osredotočen sem na lastno kariero in na sodelovanje z Legendami. če kdo trdi drugače, zlorablja moje ime.«.