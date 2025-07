So Malkovicha izrezali iz Marvelovega filma?

Igralec John Malkovich je skrivnostno izginil iz svežega promocijskega gradiva za Marvelov film Fantastični štirje. Ker je izginil iz napovednikov za film, se pojavljajo trditve, da je bil morda izrezan iz prihajajočega filma, ki mu napovedujejo velik uspeh.

Nekako ne spada v Marvelove zelo plitve filme o junakih s supermočjo, ki rešujejo dom, domovino in svet.

Podjetje Walt Disney Company, lastnik studia Marvel, je v sporočilu za javnost objavilo končni napovednik za film, ki bo v kinematografe prišel 24. julija. V dvoinpolminutnem posnetku ni Malkovichevega lika, v sporočilu za javnost pa eden najbolj karizmatičnih igralcev našega časa prav tako ni naveden. Karizma gor ali dol – Malkovich je v svoji pol stoletja dolgi karieri dobil le oskarja za stransko vlogo, za glavno vlogo pa je bil sicer nominiran, vendar akademija ni prepoznala njegove genialnosti.

Malkovich je najbolj znan po ekscentričnih vlogah v filmih, kot so Nevarna razmerja, Ljudje in miši, Na ognjeni črti, Mary Reilly, Letalo prekletih, Biti John Malkovich in Preberi in zažgi. FOTO: Jure Eržen

Drugi igralci, ki nastopajo v filmu Fantastični štirje, a jih ni v filmskem napovedniku, kot sta Paul Walter Hauser in Natasha Lyonne, so v sporočilu navedeni. Malkovich se ni pojavil niti na nobenem plakatu, promocijskih slikah ali v prejšnjem napovedniku, ki je bil objavljen aprila. Edina omemba Johna Malkovicha – tudi njegov lik do zdaj ni bil razkrit – sega v letošnji februar.

24. julija bo film prišel v kinematografe.

Nekateri spletni komentatorji, ki jih navaja za popularno kulturo specializirana britanska publikacija NME, so dejstvo, da Malkovicha ni v napovednikih, povezali s podatkom, da je studio Marvel sprva napovedal, da bo film trajal dve uri in deset minut, po novem pa naj bi bil približno 20 minut krajši in bi trajal uro in 50 minut. Špekulacije, da bo krajši, ker se je studio Marvel odločil izrezati Johna Malkovicha, so dobile dodaten pospešek.

Videti je, da Malkovicha v novem Marvelovem filmu ne bo – Pedro Pascal v filmu Fantastični štirje: Prvi koraki. FOTO: 20th Century Studios/Marvel

Na trditve, da je brisanje Malkovichevega lika iz filma sramotno, pa velja pogledati tudi z drugega zornega kota. Igralec, ki se je proslavil tako na gledaliških odrih kot na filmskih platnih, nekako ne spada v Marvelove zelo plitve filme o junakih s supermočjo, ki rešujejo dom, domovino in svet.

Studio Marvel svoj poslovni uspeh gradi na posebnih filmskih učinkih, digitalnih posegih v filmsko sliko, veliko je eksplozij in ognja, odlične igralske izraznosti pa v Marvelovih uspešnicah pač ni. In če drži, da so Malkovicha iz filma izrezali, to bolj kot na brisanje in sramotno cenzuro spominja na priznanje, da je med načrtovanjem filma nastal nesporazum.