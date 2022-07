Snubitev med snemanjem

»Nova skladba Ljubezni ne zapiraj vrat je pesem o ljubezni. Dejansko si vsak od nas zasluži biti ljubljen, saj je to najlepši občutek v življenju, zato se mi zdi, da je pesem prava za vse zaljubljene, pa tudi vse tiste, ki ljubezen še iščejo,« pravi pevka Anja Istenič, ki je za svojo najnovejšo pop skladbo posnela tudi preprost videospot.

Anja Istenič je pred kratkim praznovala 26. rojstni dan. FOTO: Maja Hribar Mrak

Med snemanjem pa doživela presenečenje, ki se ga ni nadejala. »Snemanje je potekalo v mojem domačem okolju. Dejansko je bilo zamišljeno, da se ves čas nalahno zibam na gugalnici, veter pa mi medtem kuštra lase. Naenkrat pa se je pred menoj pojavil moj fant, moja ljubezen in me, kleče, kar med snemanjem, zaprosil za roko in mi izročil zaročni prstan,« nam je ganljiv prizor, ki se lepo vidi tudi v videospotu, razkrila pevka Anja. In dodala, da je njen ljubljeni preprosto začutil, da je ravno na snemanju videospota primeren trenutek za to, da poklekne prednjo.

Melodijo je Anja ustvarila skupaj z glasbenikom Marijanom Novakom, s katerim že dolgo sodelujeta in tvorita tudi tako imenovani poročni bend, saj večinoma igrata na poročnih obredih. Marijan je k skladbi dodal tudi aranžma, medtem ko je besedilo delo Igorja Pirkoviča.

Njen najdražji jo je zaprosil kar med snemanjem. FOTO: Maja Hribar Mrak

»Dejansko ta pesem prinaša pomembno sporočilo za vse, in sicer da je treba imeti ves čas odprto srce in sprejemati ljubezen,« še pove Anja. In doda: »Osnutek pesmi je bil narejen že pred približno tremi leti, a so vmes nastajale še druge pesmi. Zdaj pa se mi je zdelo, da je čas, da tudi ta pesem pride med ljudi.« To je Anjina deveta avtorska skladba, pri izvedbi pa z njo sodelujejo idrijski glasbeniki: bobnar Rok Kovačič Fish, basist Alen Bogataj, kitarista Matic Sedej in Matic Miklavčič ter pianist Marijan Novak. Videospot je posnela produkcija Kobal, s katero pevka sodeluje že kar nekaj časa.