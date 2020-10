Snubca Bridget Jones praznujeta

Prostora je za oba

Njuni spopadi za naklonjenost Bridget Jones so nepozabni.

V karieri sta nekajkrat tudi združila moči

Zvezdnika z lahkoto pometeta tudi s Hollywoodom, če se le tako odločita, a oba večino kariere ostajata zvesta britanski kinematografiji in svojo domovino ohranjata na enem od nespornih filmskih prestolov.in, ki sta pred dnevi upihnila 60. svečko, sta dragocena temelja britanskega filma, izjemen ugled in slavo pa žanjeta tudi po svetu.Nadarjenost in šarm sta nekajkrat združila tudi na velikem platnu in do zadnjega kotička napolnila kinodvorane: nepozabni so njuni romantični spopadi za naklonjenost Bridget Jones, v božični komediji Pravzaprav ljubezen pa sta osvajala vsak svojo izbranko, nerodni premier, v katerega se je prelevil Grant, se je zaljubil v eno od zaposlenih pri vladi, zmedeni pisatelj Firth pa v portugalsko gospodinjsko pomočnico. A verjetno sta se junaka, ki sta ju upodabljala v dnevnikih Jonesove, Firth trikrat, Grant pa dvakrat, še najbolj približala značaju zvezdnikov v resničnem življenju. Večni zapeljivec in očarljivec Grant je bil vrsto let v razmerju z lepotico, a njegovi skoki čez plot, tudi z dekleti na klic, niso bili skrivnost. V zadnjih letih mu je nenadoma zadišalo očetovstvo, kar petkrat, otroke pa si deli z dvema ženskama: prvega je rodila Kitajka, drugega Švedinja, tretjega spet Hongova, najmlajša dva pa Ebersteinova, s katero je nazadnje skočil tudi v zakon. A zgolj zaradi praktičnih razlogov, je poudaril, da bi se izognili zapletom na letališču, menda.Firth je veliko bolj romantičen in tradicionalen, ga opisujejo bližnji: prvega sina je rodila prva žena, h kateri se je preselil v Kanado, a se je po nekaj letih vrnil na Otok, da bi nadaljeval kariero, ob tem pa ohranjal stike s sinom, ki danes odločno koraka igralski slavi naproti. Odločitve ni Colin nikoli obžaloval, ne nazadnje so se filmski ustvarjalci naravnost zaljubili vanj, tako tudi, zaradi katere se je celo preselil v Italijo. V dolgem zakonu sta se jima rodila dva sinova, a ljubezen je uničila Livia – s svojimi skoki čez plot.Colin je tako zdaj nedvomno eden najbolj zaželenih samskih moških na Otoku, zanimivo, Hugh pa je na zrela leta zvesto zapisan samo eni, a kakor koli že, oba zvezdnika uživata v prisluženi slavi, priznanjih in zaslužkih, vsega imata v izobilju. Morda se lahko Firth pohvali še s češnjico na vrhu smetane, saj mu je Kraljev govor prinesel oskarja za glavno moško vlogo, leto prej pa Samski moški nominacijo; Grant zlatega kipca nima, čeprav so ga po mnenju številnih kritikov v nepozabnih Štirih porokah in pogrebu krivično spregledali. Največji pečat je nedvomno vtisnil v romantičnih komedijah, ki so mu pošteno napolnile mošnjiček, zadnja leta pa se lahko pohvali, da je nastopil ob boku velike, in to v eni od glavnih vlog; ob sloviti oskarjevki pa je Firth plesal in pel v muzikalu Mamma Mia! in njegovem nadaljevanju. Oba sta izkazala zvestobo tudi literarni velikanki, Grant je nastopil v Razsodnosti in rahločutnosti, Firth pa v Prevzetnosti in pristranosti, kjer je ovekovečil očarljivega gospoda Darcyja – in kot junak z istim priimkom leta pozneje osvajal tudi Bridget Jones. Grant in Firth tudi pri šestdesetih zreta novim in povsem različnim izzivom naproti: Firth se bo po uspešnici 1917 preizkusil še v eni vojni drami, Grant pa snema serijo za HBO v družbi. Prostora je, kot kaže, še vedno dovolj za oba očarljiva Britanca.