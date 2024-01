Snemanje s 15 dojenčki jo je prestrašilo

V prihajajočem filmu The End We Start From se Jodie Comer znajde sredi apokalipse, ki jo sprožijo podnebne spremembe. Grozovite poplave jo prepodijo od doma, v begu za preživetje pa se iz oči v oči sreča še s hujšo katastrofo – popolnim brezvladjem, ko ljudje v boju za hrano in zdravila sočloveku prenehajo biti človek. Toda kljub scenariju so britanski igralki nagnali največ strahu v kosti dojenčki.

Glavna junakinja išče zavetje z novorojenčkom, ki priveka na svet sredi okoljske katastrofe. »Moje mlajše sestrične so zdaj že odrasle, zato z dojenčki in malčki nisem nikoli preživela veliko časa,« pravi igralka, ki pa se je na otročičke morala hitro privaditi. V filmu namreč skoraj ni prizora, v katerem ne bi v naročju stiskala otroka.

Dokler se dela z otroki ni privadila, se je tresla od strahu in treme. FOTO: Press

In to ne zgolj enega in istega, kajti zaradi strogih pravil na snemanju otrok pred kamerami ni smel biti dlje od 20 minut. Zato je v vlogi njenega sinka nastopilo kar 15 dojenčkov, od najmlajšega, starega pičlih osem tednov, do malčkov, ki so ravno shodili.

20 minut je bil otroček lahko najdlje pred kamero.

Jodie je vztrajala pri protetičnih trebuščkih. FOTO: Osebni Arhiv

Kulisa filma je naravna katastrofa, a v jedru zgodbe je materinstvo. Tega Comerjeva še ni izkusila. »Sama nisem mama, a sem morala odkriti, kak odnos imajo mamice do lastnega telesa, kako premikati telo, ko držiš dojenčka, kako kot mati občutiš bolečine, skozi kakšne faze se prebijaš pri porodu. To sem želela čutiti in pokazati tako resnično, kot le mogoče.«

Iz ljubezni do umetnosti

A zgolj izkušnje prijateljic niso bile dovolj. Med pripravami na film si je ogledala tudi posnetke resničnih porodov. Celo za kamerami je nosila protetični nosečniški trebušček, po njenem zaigranem porodu pa so ji maskerji naredili trebušček, kakršnega imajo mlade mamice nekaj tednov po porodu, vključno s strijami, in to kljub temu, da je čezenj nosila oblačila.

Kljub vsem pripravam pa je zvezdnica, ki je zaslovela kot neuravnovešena morilka Villanelle v seriji Ubij Eve, na koncu odkrila: »Ljudje govorijo, da te nič ne more pripraviti na otroka. In tako je bilo pri snemanju.« Med enim prvih prizorov z otrokom je v roke namreč dobila osem tednov starega dojenčka. »Roke so se mi tedaj vidno tresle. Samo sebe sem spraševala, kaj, za vraga, sem naredila, v kaj se spustila.« Jodiejeva meni, da je igrati svoj lik nekaj povsem drugega kot biti pred kamero z otrokom, zavedajoč se, da pestuješ nekoga strašansko dragocenega in ga želiš obvarovati.

Kot neuravnovešena morilka v seriji Ubij Eve je bila vrhunska.

Snemanje z malčki pa ni bilo edina novost za igralko. Vajena projektov z zajetnim proračunom je zdaj spoznavala omejitve in izzive nizkoproračunskega neodvisnega filma. »Šele ko se lotiš nečesa takšnega, spoznaš, da ljudje tovrstne filme resnično snemajo izključno iz ljubezni do umetnosti.«