Zanimivo snemanje videospota: »Vozil nas je Rok, skupina pa še nikoli ni bila tako bleda«

Potem ko nas je pozimi pobožala s pesmijo Ko leživa in spomladi osvežila zimzeleno uspešnico Ona, skupina Flirrt spet predstavlja nekaj novega. »Skladba je nastala isti dan kot skladba Ko leživa, tako da sta pesmi nekakšni glasbeni sestri,« pravi frontman in avtor Rok Lunaček.

Videospot je skupina pod režijsko taktirko Petra Kleve posnela na Obali in v njenem zaledju. Zgodba para je vanj umeščena kot utrinki življenja, skupina pa je le pripovedovalec zgodbe. »To je bila res izjemna izkušnja, pa smo v karieri posneli že veliko videospotov. Snemali smo dva dneva od zgodnjega jutra do noči in prav tisti konec tedna se je sonce po dolgem času odločilo, da bo pokazalo, do kam lahko dvigne živo srebro,« se snemanja spominja skupina.

Nepozabna je bila tudi vožnja s Citroënovo diano. »Vsi, ki vozijo starodobnike, vedo, da je to posebna izkušnja. Izjemno nostalgična in čustvena, a zelo zabavna, ko voznik ugotovi, da menjalnika v takšnih avtih ne zna uporabljati. Vozil nas je Rok, skupina pa še nikoli ni bila tako bleda. In to pri hitrosti le nekaj nad 30 kilometrov na uro,« se namuznejo Štefan, Klemen, Domen in Matjaž. Skladbo Kometa bomo lahko prvič v živo slišali 20. oktobra v Cvetličarni.