Snemanje intimnih prizorov je lahko prijetno

Srečno samski je nova slovenska serija, katere snemanje je spomladi prekinila epidemija koronavirusa, zato smo si lahko na Planetu ogledali le prva dva dela. Zdaj sta se slednja vrnila na male zaslone, gledalci pa bodo lahko spremljali nove dele in zaplete glavnih likov. Igralci so nam zaupali, kako je bilo snemati intimne prizore in kaj si pravzaprav mislijo o njih.»Kamera vse beleži. Ne samo dejanje, premik, trzljaj, tudi vsako tvojo misel, energijo. Romantični, dramski prizori, emotivni izlivi, vse to je lahko izjemno delikatno v sferi prepričljivosti. Pri tem sta lahko v veliko pomoč režiser in celotna ekipa, ki s svojo diskretnostjo in razumevanjem potrebne koncentracije igralca ustvarita atmosfero, ki je lahko podpora, lahko pa je tudi velika prepreka igralcu. V takih primerih je potrebno res veliko energije za fokus pred kamero in delo je izjemno izčrpavajoče. Če pa je ekipa izkušena in tenkočutna, je igra kot deskanje na valovih – greš z valom in se mu prepustiš. Tako je bilo tudi na snemanju Srečno samskih,« pravi, ki v seriji igra promiskuitetno karieristko Jano, Majino sestro., ki igra čustveno Majo, pravi, da je lahko snemanje delikatnejših prizorov lahko prijetno in enostavno, če se v celotni ekipi vzpostavi spoštljiv odnos do igralcev, ki takrat nastopajo. »Iskreno lahko rečem, da je to za naše delovno okolje veljalo vseskozi in meni osebno to sploh ni predstavljalo težave. Četudi sem imela tremo, se je hitro umaknila, ko sem videla, da nam je okolje celotne ekipe naklonjeno. Tudi s soigralci sem imela res dobre izkušnje. Prijatelji in družinski člani pa mi po ogledu povejo, da jim je bilo neprijetno videti te prizore, kar me preseneti in nasmeji. Zdi se mi prikupno, ko mi kdo od bližnjih reče, da je ob takih scenah moral gledati stran,« pove.Igralecpravi, da so intimni prizori hecna stvar. »Neke intime ni, ker te gleda približno 20 ljudi, in vsem igralcem nam je nerodno in drug pred drugim in pred preostalimi. Ampak smo večinoma že navajeni na to in poskusimo to čim prej in profesionalno oddelati,« pove iskreno., ki v Srečno samskih igra terapevtko Vido, pravi, da njena vloga nima veliko takšnih prizorov. »Je pa res, da sem zasebno precej sramežljiva, zato mi je pri takšnih prizorih skoraj zmeraj nekoliko nerodno. Veliko pomaga, da imata kolega, ki igrata v njih, podoben odnos do tega, in zato lahko k prizorom pristopata z obilico smeha in duhovitosti. To je pač del igralskega poklica in to je treba vzeti v zakup.«