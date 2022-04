Smokie bodo obletnico praznovali tudi v Ljubljani: Kdo za vraga je Alice?

V legendarni angleški pop skupini Smokie se po novem prepletata mlada in malo manj mlada generacija. Člani povedo, da je eden dobil več očetov, preostali pa enega sina, kar na neki način drži. Potem ko je lani umrl Terry Uttley, edini iz originalne, ustanovne četverice, se je skupina znašla na razpotju.

Spet bodo zažigali na odru ljubljanske Hale Tivoli. FOTO: Johnny Hero Pix/press

»Ko je umrl Terry, je bil to velik šok. Dolgo smo razmišljali in se odločili, da nadaljujemo, saj so Terry in njegova družina to želeli,« pravi bobnar Steve Pinnell. Ko so sklenili, da nadaljujejo glasbeno pot, pa je bilo treba okrepiti skupino. Pri tem se jim ni bilo treba ozirati daleč. Sklenili so, da v svoje vrste sprejmejo Luka, sina člana Martina Bullarda.

Mladi Bullard se je vklopil v glasbeno druščino in igra bas ter poje kot spremljevalni vokal. Zdaj to šaljivo razložijo, da je vsak od njih dobil nekaj. Preostali člani si delijo sina, sin pa ima naenkrat štiri očete. Luki vživetje v skupino verjetno ni povzročalo prevelikih težav. Že prej je zaradi očeta, s katerim sta zdaj tudi službena kolega in sodelavca, poznal in spremljal skupino, poznal je njihove skladbe, zdaj pa se jim je pridružil na odru.

Kljub novincu enaki

Čeprav imajo novo moč, stvari ne bodo bistveno drugačne. »Zvok bo ostal popolnoma enak, zaradi njega smo tako uspešni. Smo vokalna harmonična skupina, naš glavni pevec Pete Lincoln je odličen. Tudi stilsko bomo nadaljevali enako. Brez tega verjetno ne bi bili na sceni 45 let.« Kako pa naprej? Je po toliko letih še kaj volje, moči, idej?

»Vztrajali bomo, dokler bomo dovolj zdravi in ​​nas bodo oboževalci želeli videti. Stvari so trenutno zelo razburljive, saj se po dvoletnem premoru zaradi covida-19 vračamo in so vsi nastopi razprodani, kar je dober znak. Prav tako se pogovarjamo z založbo, da bi naredili še en album. Ni še čas slovesa. Veselimo se vsakega nastopa, imamo pripravljen urnik do sredine prihodnjega leta, tako da smo sposobni izvesti turnejo. Tudi občinstvo je odlično, široka starostna skupina s številnimi mlajšimi, ki prihajajo na nastope, in oboževalci, ki jih imamo že vrsto let. Trdo delo in vzdrževanje visoke ravni sta naši vrlini vsa leta.«

Kljub pomlajeni zasedbi zvok skupine s pevcem Petom Lincolnom ostaja enak. FOTO: Press

Skupina je sicer ena izmed najbolj znanih v Evropi in širše, tudi v Ljubljani je že gostovala. Tokrat k nam prihajajo v sklopu svetovne turneje ob 45-letnici, 16. aprila v ljubljansko Halo Tivoli. V Sloveniji so že napolnili dvorano in veseli bodo, če jo bodo tudi tokrat.

»V glavnem gre zahvala oboževalcem, ki so bili vedno z nami, ki so vedno kupovali albume in ki pridejo na koncerte. Oni so prvi. Mislim, da so pesmi prestale preizkus časa. Ljudje radi pojejo, in ko igramo v živo, se vsi pridružijo skupini. Vsi uživamo,« Steve razglablja o skoraj polstoletnem uspehu skupine. Na koncerte prihajajo tudi mladi poslušalci, oboževalci, mnogi se v času nastanka skupine in prvih letih delovanja sploh še niso rodili.

»Mislim, da so vsi mlajši, ki prihajajo na koncerte, poslušali našo glasbo prek svojih staršev. Izjemno je, koliko mladih prihaja na naše koncerte in resnično uživa.«

Vsak svojo in skupno

Na njihovem repertoarju so številne zimzelene uspešnice. Vsak od članov ima svojo najljubšo skladbo, imajo pa tudi najljubšo skupno, to je prva uspešnica Če misliš, da me znaš ljubiti.

Še nekaj časa bodo na turneji, imajo pa še nekaj načrtov. Trenutno so aktualni pogovori o posebnem, jubilejnem cedeju, dokumentarcu o skupini in prehojeni poti, morda prihaja celo gramofonska LP-plošča. V zadnjem obdobju jih glasbeniki obujajo iz pozabe in ni jih malo, ki so spet izdali svoje skladbe na tem nosilcu zvoka.

Alice? Kdo za vraga je Alice?

Tako rekoč neizogibno vprašanje za člane je kakšna anekdota, posebno doživetje ali spomin na gostovanja v slovenski prestolnici. »Že nekajkrat smo bili pri vas in vsi se spomnimo, kako velika je bila množica. Videti so bili tako veseli, da so nas videli, in bili so fantastični s svojo energijo. Res se veselimo vrnitve,« v imenu skupine pove ​ Pinnell. Kljub temu niti slovenskim oboževalcem ne bodo odkrili skrivnosti, ki jih obdaja že dolga leta, skrivnosti o znameniti legendarni Alice. Dekletu, o katerem pojejo v svoji najbolj znani in najbolj priljubljeni skladbi.

Dekle je danes dama v srednjih ali celo poznih srednjih letih, kljub temu pa še vedno vzbuja radovednost oboževalcev. Občinstvo na nastopih med skladbo že leta in leta vztrajno vzklika: »Alice? Kdo za vraga je Alice?« A vendar jo vseskozi obdaja tančica skrivnosti. Je resnično dekle? Ljubezenska zgodba katerega od članov? Je čar skladbe prav v tem, da njena identiteta ostaja skrivnost? In, ne nazadnje, je mogoče, da razen ustanovnih članov te skrivnosti ne pozna nihče od kasneje pridruženih?

16. aprila prihajajo v Ljubljano.

»To naj ostane skrivnost. Tako je tudi prav in v tem je čar. Ljudje pa naj se sami odločijo in mislijo, kar si želijo. Sicer pa, kje piše, da vsakdo izmed nas ne pozna kakšnega dekleta z imenom Alice?« še pove o legendarni skladbi, ki je kot nekakšen podpis smokiejev in za katero pravijo, da je ena največjih uspešnic v glasbeni zgodovini, ki jo na koncertih pojejo vsi.