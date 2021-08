Šminkanje za volanom: na končni izdelek so ponosni

Ansambel Dolenjskih 5 se je v skladbi z naslovom Make up lotil ženskega ličenja, brez katerega pač ne gre, se pa zaradi tega zgodi kdaj tudi kaj nepredvidenega, sploh če smo za volanom.



Tokrat so mladi glasbeniki z Dolenjske, kot je razbrati že iz njihovega imena, posneli navihano, hudomušno polko, ki opisuje klasično ljubezensko situacijo. »Pripoveduje o tem, kako fant zapeljuje dekle s sladkimi besedami, a na malo bolj hudomušen način. Poskočna polka, za katero smo že posneli videospot, je kot nalašč za popestritev poletnih večerov,« nam pove Žan Hribar, eden od članov Dolenjskih 5, ki ima ob sebi še pevko Hano Zupan, preostali člani ansambla so še Jan Anderlič, Jure Krevs, Gregor Janežič in Gašper Anderlič.



Sicer pa so Dolenjskih 5 tudi eden od redkih kvintetov, ki prihajajo z Dolenjske, saj so tam doma večinoma trio sestavi z večglasnim petjem. A ravno zato je ta nova hudomušna polka nekoliko posebna, saj kot kvintet tokrat vanjo niso vključili pihal in trobil, temveč so združili diatonično harmoniko z večglasnim petjem. »Posebnost videospota je tudi ta, da smo se vsi člani naenkrat preizkusili tudi v igralskih vodah, kar je bilo za nas prvič. A smo na končni izdelek zelo ponosni. In seveda upamo, da bosta polka in videospot všeč našim oboževalcem,« pa pove pevka Hana Zupan, ki ima še dva starejša brata. Eden je Andrej Zupan in je kitarist v Ansamblu Nemir, drugi pa Nejc, ki prav tako igra kitaro in harmoniko, a le za svojo dušo. Glasbo in aranžma nove polke je ustvaril Gašper Šinkovec, besedilo je delo Mateja Kocjančiča, že večkrat nagrajenega tekstopisca.



Fante in dekle v prvi vrsti druži veselje do domače glasbe, zato upajo, da bodo kmalu lahko več nastopali. Druženje z oboževalci v živo in igranje do zgodnjih jutranjih ur je namreč tisto, kar jim je dajalo energijo. Čeprav so zaigrali celo na gasilski veselici v Šentrupertu, kljub temu nastopov še ni v izobilju. In tempo, kot so ga bili vajeni, še vedno pogrešajo.

