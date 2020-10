Smeh zagotovljen: naš glasbenik praznoval 50 let, dobil nenavadno darilo (FOTO)

Slavljenec s svojimi Viharniki FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Čestitat in zapet so prišli tudi člani Ansambla Javor.

Kot veleva tradicija, so mu že dan pred rojstnim dnevom postavili mlaj.

Živahno je bilo minuli konec tedna v Kamniku, na domu znanega harmonikarja, tudi vodje Ansambla Viharnik, ki je širši javnosti in med glasbeniki poznan po lepih vižah, ki bogatijo zakladnico naše narodno-zabavne glasbe.Martin je avtor številnih melodij, medtem ko besedila ustvarjajo priznani tekstopisci, kot je, ki je napisal tudi besedilo za polko Muzikant Abraham, ki opeva vedno vesele muzikante, ki še kako dobro vedo, da bi jim brez muzike zajokalo srce. Četudi so časi letos drugačni in je koronavirus vse postavil na glavo, pa Martinovi prijatelji muzikanti, tudi člani njegovega Ansambla Viharnik in številni drugi, niso stali ob strani, ko je praznoval rojstni dan. Kot veleva tradicija, so mu že dan prej postavili mlaj, ki ga krasi njegova fotografija, opremljen pa je tudi s številnimi kažipoti, ki vabijo v različne smeri gora, saj je znano, da je Martin, doma pod kamniškimi planinami, velik ljubitelj gora, kamor se običajno odpravi v družbi ženeMed prijatelji že v nedeljo niso manjkali niti člani Ansambla Javor, še bolj glasno in živahno pa je bilo seveda na sam rojstnodnevni dan. Zaigrala mu je Godba iz Stranj in dodatno poskrbela za veselo vzdušje, Martin pa je nazdravljal s svojo družino, člani Ansambla Viharnik in prijatelji. S posebnim darilom, teličko, in pesmijo so presenetili tudi člani kluba Telički. Celotno dogajanje je povezoval prav tako domačin iz Kamnika, vsem dobro znani, zato je jasno, da smeha in dobre volje ni manjkalo. Martinu pa je prišel za jubilej čestitat tudi župan Kamnikain mu zaželel vse dobro.Ob dobri hrani, pijači in obilici glasbe so se veselili kar nekaj dni. A najlepše darilo je zanj prav pesem Muzikant Abraham, za katero je melodijo napisal Martin sam, le nekaj dni pred njegovim jubilejem pa so člani objavili videospot. Slavljencu tako kot vsi njegovi, predvsem glasbeni prijatelji, želimo vse dobro tudi iz uredništva Slovenskih novic.