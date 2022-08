Slovo poročnice Uhure iz Zvezdnih stez, ki je razbijala stereotipe

Navdihoval je. Razbijala stereotipe in se upirala rasnim predsodkom. Temnopoltim igralkam je odprla vrata v svet filma. Vse to je zapuščina, ki jo je zgolj z vlogo Nyote Uhure, poročnice komunikacije na vesoljskem plovilu Enterprise v izvorni seriji Zvezdne steze, za sabo pustila Nichelle Nichols. »Njena luč, ki nam je tako dolgo dajala svetlobo, je ugasnila. A svetloba, ki jo je oddajala, bo ostala z nami in s prihodnjimi generacijami, v njej se bomo greli, se iz nje učili in v njej iskali navdih,« je novico o igralkini smrti v 90. letu sporočil njen sin Kyle Johnson, pri čemer je še dodal, da je sedem let po kapi mirno umrla naravne smrti.

Poslovila se je Nichelle Nichols, a njena zapuščina bo večno živela. FOTO: Billy Bennigh/cover Images

Nichelle, ki je pot začela kot plesalka in pevka v nočnih klubih, ni želela ničesar prepustiti naključju. Usodo je namreč pri komaj 16 letih že trdno prijela v svoje roke in skladbo jazzovske legende Duka Ellingtona prevedla v baletno predstavo. Od tu pa je kot pevka odskočila v njegov bend. A to je bil zgolj začetek, sanjarila je namreč o broadwayskih deskah in gledališki slavi, pri čemer je avdicija za televizijsko znanstvenofantastično serijo prišla kot naročena.

To bo odlična odskočna deska, je razmišljala Nichelle, ki se ji sanjalo ni, da ji bo korenito spremenila življenje. Tako serija kot njen lik sta namreč postala velikanski hit ter se vpisala v filmsko zgodovino. Kaj vpisala, jo spisala in spremenila nadaljnji potek.

»Nichelle je razbila stereotipe. Z njo smo izgubili pionirko v filmskem svetu, ki je lastnoročno redefinirala, kaj vse je temnopoltim ženskam dosegljivo in mogoče. Zaradi tega bomo večno njeni dolžniki,« se je ameriški predsednik Joe Biden poklonil zvezdnici, s katero se je za temnopolte igralke začela nova era. Ne le da je dobila vlogo v kultni seriji v času, ko so bile temnopolte igralke na malih zaslonih prej izjema kot pravilo, družbene temelje Amerike 60. let, tedaj še močno rasistične, je pretresla tudi z verjetno prvim rasno mešanim poljubom pred kamero. Leto prej je vznemirjenje sicer zanetil glasbenik Sammy Davis Jr., ki je Nancy Sinatra pritisnil poljubček na lice. A Nichelle kot Uruha in kapitan Kirk v podobi Williama Shatnerja sta se poljubila na usta.

Navdihnila astronavtko

Kultne Zvezdne steze so na televizijskih zaslonih zaživele leta 1966, z rasno in kulturno mešano posadko vesoljske ladje, ki ji je načeloval kapitan Kirk, pa je ustvarjalec serije Gene Roddenberry gledalcem želel predati sporočilo iz prihodnosti, v kateri je človeška raznolikost sprejeta in spoštovana. A kot bi to za rasno skrajno občutljivo Ameriko še ne bilo dovolj, je v epizodo z naslovom Platonovi posvojenci vpletel poljub Nichelle in Williama. Več kot drzno, sploh če pomislimo, da so bili medrasni zakoni v 17 ameriških zveznih državah še vedno zakonsko prepovedani.

Originalna serija je naznanjala čas, ko v družbi ne bo več rasnih in drugih predsodkov. FOTO: WENN.com

Tudi zaradi tega je televizijska mreža NBC želela, da za vsak primer posnamejo še različico brez poljuba, a sta jim glavna igralca zamešala štrene. Vsa dodatna snemanja sta zamočila. »Na koncu so odgovorni popustili. Verjetno so mislili, da nas bodo čez nekaj mesecev tako ali tako ukinili. In poljub je ostal.«

Nichelle je kot Uhura živela tri leta, čeprav se je po koncu prve sezone poigravala z mislijo, da odkoraka stran. Ponudila se ji je namreč priložnost za igranje na Broadwayu, kar so bile njene dekliške sanje, a jo je k obstanku pregovoril Martin Luther King Jr., borec za človekove pravice, ki ni bil le velik ljubitelj serije, ampak je tudi prepoznal obsežnost Nichellinega prispevka v boju za rasno enakopravnost.

1991. je kot prva temnopolta

igralka pustila odtise dlani in stopal v asfaltu pred slovitim kitajskim gledališčem.

»Za vselej si spremenila televizijo in s tem miselnost ljudi. Zdaj preprosto ne moreš odkorakati,« je Nichelle povzela njegove besede in jim priznala daljnovidnost. S svojim likom namreč ni le narekovala novega časa za televizijo, ampak je bila tudi ena od znanilk družbenih sprememb.

Bila je namreč tista, ki je od leta 1969 pod okriljem ameriške vesoljske agencije Nasa spodbujala tako ženske kot temnopolte in pripadnike drugih etničnih in rasnih skupin, da postanejo astronavti in astronavtke. In ko je 1978. v vesolje poletela rasno mešana posadka, med katero je bila tudi prva temnopolta astronavtka Mae Jemison, je slednja dejala, da so bile prav Zvezdne steze in Nichelle tiste, zaradi katerih se je odločila pridružiti astronavtskim vrstam.