Slovo filmskega očeta kultnega Supermana

Znal ujeti čarovnijo

300 milijonov je prinesel Superman.

Med letoma 1987 in 1998 se je podpisal pod štiri filme akcijske franšize Smrtonosno orožje.

Imel je velikansko srce. Njegova prijaznost je bila brezmejna. Vselej je bil pripravljen pomagati sočloveku, kar je bila že njegova skoraj nadnaravna moč. S temi besedami soopisovali igralci, ki so se jim na njihovi filmski poti z režiserjem kdaj križale poti, na drugi strani pa ga svet pozna predvsem kot moškega, ki se je podpisal pod nekatere največje filmske uspešnice 70. in 80. let preteklega stoletja, med temi pod akcijsko franšizo Smrtonosno orožje in kultno mladinsko pustolovščino The Goonies.Nadvse primerno pa je prav on dal svetu tudi prvo superjunaško uspešnico, originalnega Supermana sv vlogi moža jeklenih mišic. »Bil je izjemen režiser in mojstrski pripovedovalec zgodb, a njegov največji dosežek je bil, da je bil že skoraj resnični superman, saj je storil vse, kar je lahko, da je pomagal tako ljudem kot živalim,« se je, otroški zvezdnik iz filma The Goonies, poklonil filmarju, ki se je poslovil v 92. letu starosti.Sanjal je o igralski karieri, toda usoda je z njim imela drugačne načrte. Leta 1930 v Bronxu rojenega Richarda je pot namreč pripeljala na televizijo, kjer je v poznih 50. letih z režije reklam hitro presedlal na serije, 1976. pa mu je uspel veliki preboj s srhljivko Omen. S pičlim proračunom dveh milijonov je grozljivka zle v ZDA odebelila blagajne kinematografov za kar 60 milijonov, sledili pa sta še dve nadaljevanji.Hkrati pa je bil film temeljni kamen Donnerjevi izjemni režiserski poti. Zgolj dve leti pozneje je zakladnico filmske umetnosti namreč obogatil s prvo superjunaško megauspešnico, filmom Superman, ki je v oskarjevsko dirko stopil s tremi nominacijami, pobahal pa se je lahko tudi z dobičkom 300 milijonov. Do tedaj pa se je tudi že pokazal filmarjev izjemno pretanjeni čut pri izbiri igralcev. Kajti čeprav je bil Reeve takrat še dokaj neznan igralec in se je za vlogo letečega superjunaka potegovalo tudi več uveljavljenih, zvenečih imen, je Donner v trenutku, ko sta se z Reevom srečala, vedel, da je našel svojega Supermana.Bil je izjemen. O tem je bil prepričan tudi, čigar zgodbo o skupini otrok, ki išče skriti zaklad, The Goonies, je režiser 1985. prenesel na velika platna. »Bil sem del njegovega kroga, kar je pomenilo, da sem se družil s svojim najljubšim trenerjem, najpametnejšim profesorjem, najbolj gorečim motivatorjem, najdražjim prijateljem in trdnim zaveznikom v enem. Bil pa je, seveda, tudi najbolj Goonie,« Spielberg za pokojnega prijatelja, ki je vse do smrti ostal po srcu otrok, skoraj ni našel dovolj lepih besed.Filmarjeva kariera se je raztezala čez več kot pol stoletja, med njegovimi največjimi hiti pa je vsekakor tudi niz akcijskih komedij Smrtonosno orožje zinv glavnih vlogah. »Ko smo skupaj začeli brati scenarij, sem vedel, da bo moje življenje poslej vsaj 10 let drugačno,« pri čemer se ni uštel, saj je Smrtonosno orožje živel in dihal naslednjih 12 let.Preskakoval je med filmskimi žanri, zdaj režiral, zdaj nastopal v vlogi producenta. Z ženosta namreč ustanovila tudi lastno produkcijsko družbo, ki je prevzela velikanske kinoprojekte, kot so bili družinski filmi Free Willy, in znanstvenofantastično stripovsko franšizo Možje X. Ali, kot je dejal režiser, »Donner je znal na filmski trak ujeti čarovnijo.«