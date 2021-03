Slovo belskih baft, v ospredju bo raznolikost

Med favoriti je tudi britanski film Rocks. FOTO: Press

Pester nabor

Z največ nominacijami, s kar sedmimi, se za zlato masko poteguje film Nomadland kitajske filmarke Chloé Zhao. FOTO: Press

Podelitev baft se bo letos odvijala dva meseca pozneje kot običajno, podelitvena ceremonija pa bo razpotegnjena čez dva dneva.

Pred tremi leti so se organizatorji prestižnih filmskih nagrad bafta zavezali, da bo eden izmed kriterijev, na katerega bodo nadvse pozorni pri nominiranju presežkov iz filmske industrije, raznolikost. Precej liberalno glede na to, da na pomembnejše podelitve v filmski industriji vseskozi letijo kritike o belski prevladi, pri baftah pa so se kot prvi odločili to končati.A zgolj na papirju, saj je lani zavrelo – v boj za odličje v eni odličnejših kategorij, tisti za najboljšega glavnega igralca, so šli le beli zvezdniki. Letos pa ta spodrsljaj očitno popravljajo, saj je večina nominirancev nebelskega izvora. Kar 16 od 24 je namreč pripadnikov etničnih manjšin. Podobno so prevetrili kategorijo najboljša režija, ki je bila prej v moški domeni, medtem ko se letos za to zlato masko potegujejo kar štiri režiserke in le dva moška.Če bi bili normalni časi, bi bafte podelili že sredi prejšnjega meseca, 14. februarja. A je nagradno ceremonijo pandemija koronavirusa zamaknila za dva meseca. Pa tudi raztegnila na dva dni. Zlate maske bodo podeljevali 10. in 11 aprila, zmagovalce v pomembnejših kategorijah pa bodo razglasili na drugi ceremoniji. Ti se seveda ne bosta odvijali kot včasih, ampak bodo dogodek predvajali iz londonske dvorane Royal Albert Hall, ki bo samevala. Brez občinstva torej, najverjetneje pa bo virtualno podelitev vodil in povezovalVečkrat nagrajena drama Dežela nomadov, ki je slavila že na letošnjih zlatih globusih, bo na baftah v središču pozornosti, saj se poteguje za zlato masko v kar sedmih kategorijah. Tudi za najboljši film sza glavno igralko, prejemnica zlatega globusa, režiserka, pa se tudi na baftah poteguje za zmago v kategorijah najboljšega prirejenega scenarija in režije.Pri slednji bo merila moči s(Another round oz. Nažgani),(Minari) in še tremi režiserkami, s(Babyteeth),(Rocks) in bosansko režiserko(Quo Vadis, Aida?). Prav tako s sedmimi nominacijami stopa v dirko britanski film Rocks o življenju temnopoltih prijateljic, ki odraščajo v Londonu, slavil pa je že na nedavni podelitvi nagrad britanskega neodvisnega filma. Na baftah se bo med drugim potegoval za odličja v režiji, za glavno in stransko igralko ter kot najbolj izjemen britanski film. S šestimi nominacijami sledijo filmi Oče (The father), Mank, Minari in Promising Young Woman, še eno manj pa sta si zaslužila The Dig in The Mauritanian.Največ zanimanja vsekakor vzbujajo nadvse barvite igralske kategorije. Z igro so kritiško srenjo najbolj prepričali, pokojniin. Na ženskem polu pa so kot najizjemnejše izluščiliin Frances McDormand. Zanimivo je, da v tem najbolj bleščečem naboru ni zvenečih imen, ki se jih na letošnjih prireditvah sicer pogosto omenja, denimoin