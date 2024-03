Ta Srb, ki ga ima rad tudi Putin, razkril, kje bo snemal naslednji film

Srbski filmski režiser, scenarist in glasbenik Emir Kusturica je napovedal, da bo svoj naslednji film snemal v ruskem Sočiju. Načrtuje tudi, da bi svoje prihodnje filme snemal še v ruskem Kazanu, Sankt Peterburgu in Sibiriji.

»Načrtujem, da bom svoj naslednji film posnel na jugu, v Sočiju. To bo film z naslovom The Engineer of Easy Walks,« je povedal Kusturica.

Emir Kusturica, rojen leta 1954 v Sarajevu, slovi po številnih filmskih uspešnicah, kot so Dom za obešanje, Oče na službeni poti, Sanje v Arizoni in Podzemlje. Večkrat je v filmih tudi nastopil, med drugim v nekdaj priljubljeni seriji Valter brani Sarajevo ter v nekaterih svojih filmih. Osvojil je vrsto mednarodnih nagrad, med drugim dve zlati palmi, leta 1985 za Očeta na službenem potovanju, deset let pozneje še za Podzemlje.

Kot je še razkril Kusturica, film pripoveduje zgodbo o mladeniču, ki dela kot dimnikar, a se hkrati ukvarja, kot je dejal, z »lahkim sprehajalnim inženiringom«, kar pomeni, da hodi na sprehode s tistimi, ki potrebujejo družbo.