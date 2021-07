Sloviti Placido Domingo v domovini prejel častni naziv

Na Festivalu Ljubljana bosta Placido Domingo in naša sopranistka Sabina Cvilak spet prepletla svoja izjemna glasova. FOTO: Jože Suhadolnik

Jutri v Ljubljani

Španski tenorist je v Ljubljani prvič zapel januarja 2018 v Areni Stožice.

Španski operni zvezdnikje v petdesetletni karieri prejel vrsto priznanj in nagrad po vsem svetu. Eno izmed častnih so mu te dni podelili tudi v domačem mestu Madrid. Postal je namreč častni veleposlanik Združenja za razširjanje in promocijo španske svetovne dediščine ADIPROPE.Predsednik združenjamu je izročil plaketo in izvod knjige Kulturna, naravna in nematerialna svetovna dediščina Španije. Čeprav bi lahko rekli, da je tenorist, dirigent in umetniški vodja nekaj opernih hiš vajen nagrad in priznanj, je bil njegov tokratni odziv opazno čustveno obarvan.»Dame in gospodje, vsi prijatelji. Prejeti naslov častnega veleposlanika španske svetovne dediščine Adiprope iz rok predsednika don Ignacia Buquerasa y Bacha v mojem Madridu in v tem Teatru Real, ki mi je tako drag, je nekaj, za kar sem hvaležen. Prevevajo me izjemna čustva in globok občutek odgovornosti. Še posebno bi rad poudaril, da cenim vlogo in pomen vašega združenja. Španija ima kulturno, naravno in nematerialno dediščino neprecenljive vrednosti. Smo tretja država z največ nepremičninami, ki jih je Unesco razglasil za svetovno dediščino.V življenju in karieri sem bil vedno ponosen, ko sem poskušal, zlasti z našo glasbo, širiti meje o lepoti, občutljivosti, celovitosti in značaju Španije. Vaše delo in pomoč pri ohranjanju in širjenju naše dediščine sta primer plemenitosti in zgledne volje. Čast, ki ste mi jo namenili danes, bo vedno z mano in me bo spodbudila, da bom s še večjo močjo širil zaklade naše dežele, kamor koli me bosta še peljala kariera in življenje. Najlepša hvala,« je povedal v govoru. Maestra sta ganila tudi sprejem in odziv občinstva in udeležencev prireditve.Jutri bo Domingo, ki kljub odrskemu abrahamu še vedno veliko nastopa – daljši premor je naredil le v času korone –, spet v Sloveniji. Na 69. Festivalu Ljubljana bo zapel na koncertu najljubših operet. Z gostjama, sopranistkamain, bodo nastopili z izborom skladbin, Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija pa bo dirigiral maestroDomingo ima temen, dramatičen glas z velikim razponom.Nastopil je v več kot 140 opernih vlogah. Svetovno slavo so kot trije tenorji dosegli zin pokojnim. Zadnjih dvajset let uspešno nastopa kot operni dirigent, bil je tudi umetniški vodja opernih hiš v Washingtonu in Los Angelesu. V zadnjem desetletju, zanimivo, predvsem nastopa v baritonskih vlogah.