Sloviti kvartet Il Divo z novim članom v ljubljanskih Križankah

Il Divo so najslavnejša in najbolj priljubljena pop operna skupina na svetu. S svojim stilom, ki ga imenujejo pop opera fenomen, so na neki način orali ledino na glasbeni sceni, saj pred njimi tovrstnih izvajalcev oziroma glasbe ni bilo ravno veliko. Celo po dveh desetletjih so najbolj znani tovrstni izvajalci.

Čeprav so jih nekateri operni pevci dolgo gledali postrani, češ da to, kar četverica poje, ni opera, so fantje zasloveli po vsem svetu. Na začetku niti sami niso verjeli, da bodo delovali več kot pet let, zdaj pa zaznamujejo dvajset let skupne poti. V sklopu jubilejne turneje bodo v nedeljo zvečer nastopili v ljubljanskih Križankah.

Il Divo so (z leve) tenoristi David Miller, Urs Bühler, Sébastien Izambard in baritonist Steven LaBrie

V slovenski prestolnici sicer ne bodo prvič, bodo pa prvič nastopili pri nas z novim članom. Steven LaBrie se je skupini pridružil po nepričakovani in tragični smrti Carlosa Marina. Novost za slovenske oboževalce pa ne bo samo LaBrie, ampak tudi njihov sveži album. Izdali so ga ob okrogli dvajsetletnici in ga poimenovali preprosto XX oziroma 20. Čeprav je album še vedno klasični Il Divo, je vendarle drugačen.

»Prva razlika je, da smo ga producirali sami, in to od A do Ž. Nimamo založbe in od leta 2015 nismo povezani s Simonom Cowellom. Pri tem albumu smo izbrali repertoar in producenta, pomagali pri aranžmajih, uredili vse harmonije, sami smo naredili celo naslovnico. Glasbeno je prisoten znani zvok skupine, prav tako dramatičnost in muzikalnost, zaradi katerih so naše pesmi tako ikonične. Vendar smo želeli, da bi bil ta album odskočna deska v naslednjih 20 let skupine. Zato smo se odločili, da bodo vsi aranžmaji čim bolj aktualni in moderni. Sébastien Izambard je imel veliko vlogo pri sodelovanju z našim producentom Carlosom Lopezom, ki je pomagal posodobiti zvok skupine, hkrati pa ohranil tiste klasične lastnosti, po katerih smo znani,« nam je povedal David Miller, eden od ustanovnih članov skupine.

Svetovna glasbena atrakcija se vrača v Ljubljano.

Ko smo na turneji, skoraj vso energijo namenim koncertom.

Na odru in za kamero

Oboževalci ga poznajo kot pevca, v skupini pa ima še eno nalogo, udejstvuje se kot režiser videospotov skupine. Stoji na odru in pred kamero, zelo ga zanima proces ustvarjanja spotov, preizkusil se je celo v režiji kratkih filmov. »Režiral sem štiri videospote za Il Divo in tudi kratki film devetminutne opere z naslovom A Hand of Bridge, ki je bil na štirih festivalih od 30, na katere je bil povabljen, uvrščen med najboljše kratke filme. Vsak od nas ima lastnost, da zna režirati; ko ustvarjamo turnejo, jo režiramo štirje. Vsako pesem bomo vzeli, drugo za drugo, in ustvarili uprizoritev in predstavitev, ki bosta učinkoviti in bosta pritegnili občinstvo,« pove.

Zase pravi, da je v četverici verjetno najbolj umirjen. »Ko smo na turneji, skoraj vso energijo namenim koncertom. Običajno zvečer ne grem ven, razen če imam po koncertu vsaj en prost dan. Običajno jem na letališču, na prizorišču ali v hotelu. Drugi fantje so bolj pustolovski. Steven gre rad ven in si ogleda vsa mesta, zlasti ker jih večinoma obišče prvič, enako Sébastien in Urs Bühler,« še razkrije.