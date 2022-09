Slovita kitara gre na dražbo: pričakujejo do 35 tisočakov

Monkey Wrench iz leta 1997, skladba z druge plošče ameriške rock zasedbe Foo Fighters, je bil prelomni singel danes slovite skupine in obenem prvi, pri katerem je sodeloval bobnar Taylor Hawkins, ki se je marca letos tragično poslovil in zlomil srca milijonov oboževalcev po svetu.

Videospot zanjo pa je gostil kitaro Gretsch White Falcon, na katero je igral Dave Grohl, ustanovitelj, dolgoletni frontmen in kitarist Foo Fighters, nekoč pa bobnar pri legendarni Nirvani.

Pomembna vloga na drugi plošči

Dragoceno glasbilo bo prihodnji mesec na voljo premožnim in gorečim zbirateljem, ki si že manejo roke in se pripravljajo na potegovanje za eno najbolj vročih kitar ta hip, saj je ena redkih v lasti znamenite zasedbe, ki jo bodo ponudili na dražbi. Za njeno prodajo bo odgovorna avkcijska hiša Gardiner Houlgate s sedežem v Witshiru na jugu Anglije, kjer so navdušeni nad zanimanjem kupcev z vsega sveta. Inštrument je bil sicer najprej v lasti ritemkitarista skupine Pata Smeara, ki ga je kupil 1996., imel pa je pomembno vlogo na celotnem drugem albumu skupine The Color and The Shape.

Priložena je tudi fotografija Drew Barrymore s kitaro.

Kot rečeno bo dražba prihodnji mesec, in sicer 7. septembra, za kitaro White Falcon pa si obetajo do 35 tisočakov. Trenutno je v lasti zasebnega zbiratelja, na prodaj pa bo skupaj s fotografijo Drew Barrymore, ki jo je posnel Smear, nekoč prav tako član Nirvane, na njej pa hollywoodska igralka brenka na kitaro.