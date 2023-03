Slovenski zvoki izbrali 20 najlepših, z njimi je zaigral tudi Timi Zajc (FOTO)

Slovenski zvoki so izjemno priznan in že dodobra utrjen ansambel na naši glasbeni sceni, ki ohranja prepoznaven tipičen narodno-zabavni zven, po vzoru Avsenikov. Pred tremi leti so v Rogaški Slatini načrtovali velik glasbeni koncert ob svoji 20-letnici delovanja, skupaj z Ansamblom Saša Avsenika, a jim je načrte prekrižala korona.

Bojan Lugarič je vodja Slovenskih zvokov in avtor številnih skladb, te sklada tudi za druge ansamble. FOTO: Osebni Arhiv

»Tudi zgoščenka bi morala takrat, torej pred tremi leti, ugledati luč sveta, prav ob jubilejnem koncertu, a je bil žal odpovedan zaradi znanih ukrepov. Zato smo dvojno zgoščenko izdali z zamudo, decembra lani. Gre za dve zgoščenki v kompletu. Na eno smo uvrstili 20 naših novih avtorskih skladb, na drugo pa 20 izbranih izmed vseh 130 skladb, kolikor smo jih posneli v svojih dvajsetih letih delovanja,« pravi vodja ansambla Bojan Lugarič, ki je multiinštrumentalist, pevec, odličen klarinetist s svojim glasbenim studiem, v katerem snemajo skladbe tudi številni drugi znani ansambli.

Tudi enega od koncertov, posvečenih 20-letnici, so izpeljali, in to lani v Pišecah, ko sta izšli omenjeni CD-plošči. »Kljub temu da smo kar dve leti vse prilagajali koroni, lahko rečem, da je bilo lansko leto za nas spet zelo uspešno. Odigrali smo namreč veliko veselic in porok, decembra pa izpeljali uspešen samostojni koncert v Pišecah ter izdali CD-ploščo. Pod črto smo torej lahko zadovoljni. Letos smo zakorakali v 23. leto delovanja in upam, da bo odslej spet šlo vse le še navzgor,« pravi Lugarič, ob katerem so vsa leta še Zlatko Žikovšek, Jože Drugovič in Mirko Kosar, nekoliko pozneje pa sta se fantom pridružila Boštjan Zajc, oče Timija Zajca, in pevka Tadeja Avbreht.

Leto 2021 je prineslo kadrovsko spremembo, saj se je Boštjan Zajc poslovil, na baritonu pa ga je zamenjal Žan Potočnik iz Jeruzalema in se do danes že zelo dobro privadil delu v ansamblu, ki je s svojimi skladbami v minulih letih zmagal na različnih festivalih, radijskih postajah in sodeloval na dobrodelnih koncertih ter oddajah na različnih televizijah. Pred petimi leti so bili v Avstriji, na festivalu Oberkrainer Award, izbrani za najboljši ansambel v Evropi! Ta nagrada velja za nekakšnega glasbenega oskarja, in to za glasbo, ki ohranja Avsenikov zven.

»Nekaj uspehov smo poželi tudi na nekaterih festivalih, na Graški Gori, v Števerjanu, Lenartu, pa tudi na ptujskem festivalu smo si že pred leti prislužili srebrnega orfeja. Na vse imamo res veliko lepih spominov, še posebno ker so nas podprli tako poslušalci kot strokovne komisije,« pravi Lugarič, ki je tudi avtor številnih lepih melodij, medtem ko so besedila prispevali priznani pisci narodno-zabavnih besedil, še največ Vera Šolinc. Slednja je avtorica besedila, Lugarič pa melodije tudi za Planiško polko, pri kateri je s člani Slovenskih zvokov zaigral še sveži svetovni prvak v smučarskih skokih Timi Zajc.

Takrat je v ansamblu še igral njegov oče, zato ni čudno, da so Slovenski zvoki veliki navijači naših smučarskih skakalcev in letalcev, vsako leto ob koncu nordijske skakalne turneje pa naše športnike spremljajo ob vznožju planiške velikanke. In zelo verjetno bodo tam tudi letos.